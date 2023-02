Rapinato prima di partire per le vacanze, incarcerato 21enne

Un 21enne albanese è stato arrestato nella mattina di ieri dai carabinieri del Nucleo operativo di Firenze e trasferito in carcere per una violenta rapina a mano armata avvenuta il 10 agosto 2022 ai danni di un 55enne fiorentino. Il fatto avvenne in via Martiri del Popolo, nel quartiere di Santa Croce.

L’arrestato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Firenze ed associato alla casa circondariale di Genova Marassi.

La violenta rapina avvenne poco prima che il 55enne partisse per le vacanze in Sicilia. Era uscito di casa per prendere la sua auto e nel tratto a piedi si è accorto che il giovane lo stava chiamando 'zio' con insistenza e lo stava seguendo. Una volta in auto, il 55enne ha tentato di chiudere le porte dell'auto, ma non c'è riuscito. Il giovane è salito a bordo e ha minacciato con un punteruolo l'uomo, intimandogli di dare tutti i soldi che aveva. Il rapinato ha tentato di darne meno possibile, ma non c'è riuscito perché minacciato gravemente di morte. E' stato costretto a dare tutto, 300 euro in contanti, uno smartphone e uno zaino con effetti personali.

La denuncia è stata fatta solo a Pozzallo, dopo che la famiglia del rapinato era già partita per le vacanze.