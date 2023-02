I carabinieri di Pontedera hanno arrestato una persona, poiché destinataria di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria pisana, per reati contro il patrimonio in concorso. Il soggetto arrestato dovrà scontare una pena di otto mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.