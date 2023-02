Rsa San Miniato, PD: "Bisogna rilanciare e salvare la struttura"

E’ ormai passato un po’ di tempo da quando sono state rese note le notizie in merito alla problematiche finanziare in cui verte la RSA Del Campana Guazzesi, e che hanno portato alle dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione.

In questo tempo diversi incontri si sono susseguiti a diversi livelli istituzionali, in quanto sia la Regione che l’Amministrazione Comunale sono chiamati a risolvere una situazione complessa sia a livello finanziario sia a livello burocratico, a partire dalla definizione della natura legale dell’Istituto, legata alla LR 43/2006, a che risulta poco conforme alle dinamiche e leggi attuali.

Molte RSA stanno vivendo drammatici problemi di gestione in tutta la Toscana,Le problematiche che affliggono la RSA sanminiatese sono principalmente dovute agli incrementi di costo dell’energia, all’inflazione e alla riduzione di introiti dovuti alla Pandemia.

L’Unione Comunale del PD di San Miniato comprende che la situazione non sia di semplice soluzione, sollecita nuovamente tutte le Parti in causa ad attivarsi e ad attingere a tutte le risorse disponibili per poter risolvere favorevolmente la situazione, consentendo il rilancio dell’attività della struttura.

La RSA rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, sia per quanto riguarda le attività diurne che notturne, un aiuto efficace e tangibile a persone che necessitano di assistenza nonché un supporto alle relative famiglie.

Riteniamo che sia venuto il momento di ripartire con una rotta ben definita per rilanciare la struttura e si punti ad un percorso più efficace per il proseguo dell’attività della RSA, e che questo avvenga in tempi strettissimi prima che la situazione possa risultare irrisolvibile, a cominciare dalla definizione di un organismo di gestione che possa amministrare l’amministrare nelle sue piene funzionalità.

Il Partito Democratico si rende disponibile supportare e prendere parte a qualsiasi iniziativa si renda proficua per il salvataggio dell’APSP Del Campana Guazzesi, per proseguire una tradizione intrisa da tempo nel tessuto socio economico di San Miniato e nella vita di molte persone, consapevole dei benefici che la presenza di una tale eccellenza porta a tutti i nostri cittadini.





PD San Miniato