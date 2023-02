Tanti nuovi sostenitori del teatro Il Ferruccio donano una zolla

Nella sala consiliare del Palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41, venerdì 3 febbraio 2023, si è tenuta la cerimonia di ringraziamento dei nuovi sostenitori e sostenitrici, premiati con un attestato e una spilla. Semplici gesti per sottolineare il loro prezioso contributo. Ad accoglierli la sindaca Brenda Barnini e il presidente del Comitato Amici del teatro comunale Il Ferruccio, Alessandro Torcini, con sullo sfondo il video del plastico tridimensionale del Parco Culturale, ‘casa’ de Il Ferruccio.

Sugli scranni dell’aula consiliare c’erano tanti ‘mondi’: i giovani studenti del laboratorio teatrale dell’Istituto Superiore Ferraris-Brunelleschi, commercianti, cittadini ‘fuori porta', empolesi di nascita oppure arrivati in questa città per l’amore della vita.

Ormai il Ferruccio è il teatro in cantiere, l’opera complessiva di una trasformazione urbana dove si potrà vivere la cultura a 360°. Questo è stato un po’ leit motiv delle parole dei nuovi donatori. Il Ferruccio è per tutti il luogo in cui sentirsi al sicuro, dove poter esprimere se stessi, dove la diversità è ricchezza. C'è chi sostiene il progetto pensando al momento in cui dal dietro le quinte si va in scena o alla ‘prima’ da non perdere oppure per ricordare quegli zii che hanno fatto la storia di questa città. Ed ecco che le zolle diventano un'occasione di ricordo e omaggio. E possono essere anche un dono per i figli o un riconoscimento al grande musicista Ferruccio Busoni e alla musica tutta, come quella sacra della Pia Corale Santa Cecilia, insieme a tutte le altre arti che saranno il cuore pulsante di questo spazio multifunzionale.

Per chi non avesse ancora avuto l’occasione, il plastico è esposto fino a mercoledì 8 febbraio 2023, visitabile dalle 10 alle 12, nella sede dell'associazione culturale Il Ponte, poi il 15 febbraio sarà a Palazzo Pretorio dove la ProEmpoli organizzerà una conferenza dedicata al plastico e il 21 e 22 febbraio al Palazzo delle Esposizioni in occasione di una due giorni organizzata dall'associazione Onstage. Il ‘tour’ però non si ferma e altre tappe sono in via di definizione grazie alla collaborazione e all’impegno delle associazioni locali. Molto importante è anche la campagna di raccolta fondi ‘Adotta una zolla’ che continua.

ECCO I NOMI – Rossella Iallorenzi, Alessandro Torcini, Carla Chesi, Pia Società Corale Santa Cecilia, Photos OdV (Corrado Frullani, Donatella Martini e Fernando Palmerini), La Golosa S.R.L, Simone Lippi e Valentina Tamburini, Enrico Belardi, Alino Mancini Gioielleria (Alino Mancini), Renza Belli in ricordo degli zii Marcello Mengozzi e Renata Giuntoli e una rappresentanza del laboratorio teatrale dell’Istituto Superiore G. Ferraris - F. Brunelleschi.

