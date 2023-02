A fuoco la tettoia di un'area parcheggio vicino all'A1, autostrada temporaneamente chiusa

Incendio questo pomeriggio nell'area parcheggio prossima all'azienda Ivv di San Giovanni Valdarno. In fiamme una tettoia adibita a deposito di materiale vario in cartone e plastica. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Montevarchi e una squadra di Figline Valdarno intorno alle ore 17. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di bonifica.

Il fumo si sarebbe propagato anche sull'A1, che è stata chiusa per un brevissimo tempo per permettere le operazioni i spegnimento. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. al momento non si esclude nessuna ipotesi.