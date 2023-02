Altra buona prova per la Emma Villas Aubay Siena, ma la Valsa Group vince 3-1

Anche al PalaPanini, il tempio del volley, la Emma Villas Aubay Siena mostra una prova di sostanza. Ma non basta per centrare punti contro la Valsa Group che questa sera si issa da sola al secondo posto della classifica. Ma Siena c’è: lotta per 39 minuti nel primo set, cedendo solamente per 34-32; perde non bene il secondo ma reagisce alla grande nel terzo set, dimostrando anche in questa circostanza carattere e vincendolo 20-25. Gli emiliani chiudono poi la pratica nel quarto parziale. Tre i senesi in doppia cifra per punti realizzati: Van Garderen (21), Pereyra (15) e Mazzone (11) e con Petric e Ricci con 9 punti ciascuno.

Primo set Siena inizia la gara al PalaPanini con Finoli e Pereyra sulla diagonale palleggiatore-opposto, l’applauditissimo Petric e Van Garderen in banda, Mazzone e Ricci centrali, Bonami libero. Modena comincia con Bruno-Lagumdzija, Ngapeth-Rinaldi, Stankovic-Sanguinetti, Rossini.

Il primo punto della partita è di Rinaldi, a cui replica capitan Petric. Stankovic colpisce subito al centro (2-1). Muro di Mazzone per il nuovo pareggio senese, poco dopo Lagumdzija salta altissimo e schiaccia assai bene. È ancora pareggio (4-4) con il primo punto di Federico Pereyra. I locali continuano a trovare punti con l’opposto Lagumdzija e con la banda Rinaldi, arriva anche un punto break con una murata vincente. Al centro Stankovic colpisce, gli risponde Mazzone. Dopo il punto messo giù da Earvin Ngapeth Siena trova la parità con la veloce vincente di Fabio Ricci e con la murata di Van Garderen sullo stesso Ngapeth. L’ace di Pereyra consente a Siena di mettere la testa avanti (11-12).

Dopo aver preso una murata Earvin Ngapeth si riscatta con un servizio potentissimo che vale un ace. A segno ancora Van Garderen per il cambio palla, ed è ancora parità (13-13). Lo schiacciatore olandese chiude anche una bella pipe per il punto numero 15 di Siena.

Ottima qualità nel gioco d’attacco per Siena. Prima Petric trova ottimamente le mani del muro di Modena per uno splendido mani-out, poi Finoli serve alla perfezione Mazzone che mette giù il 17-18. Ancora Pereyra a segno per Siena (18-19). Doppio cambio per coach Pelillo: fuori Finoli e Pereyra, dentro Pinelli e Raffaelli. La Emma Villas Aubay prova ad allungare, con un punto di Raffaelli e con il successivo errore in attacco di Rinaldi (19-21). Di Ricci il ventiduesimo punto del team toscano. La murata di Stankovic vale la parità (22-22), poi Lagumdzija sbaglia l’attacco (22-23). Petric conquista il set point per Siena, ma Bruno salva i suoi con una bellissima murata.

Si va ai vantaggi, Van Garderen colpisce ma gli risponde Ngapeth. Poi Pereyra e Rinaldi (26-26). E ancora Van Garderen e il primo tempo di Sanguinetti. Altro muro per Modena, opera di Lagumdzija.

Mazzone realizza il suo quarto punto del set, si va avanti (29-29). Pereyra invece tocca già quota 7 punti personali (31-31). Pereyra è autore anche di un muro punto (31-32). Il set si chiude con il punto di Ngapeth e con la murata di Lagumdzija sul 34-32.

Secondo set Modena riparte forte volando sul 5-1 con Dragan Stankovic e Adis Lagumdzija sugli scudi. Una grande giocata di Bruno dà l’8-4 ai suoi, poi Ngapeth va ancora a segno. Bruno è un fattore importante per i suoi anche al servizio, ace del 12-5. Muro di Mazzone, ma il gioco della Valsa Group è comunque fluido. Lagumdzija, Rinaldi e un tocco di Bruno ampliano il divario (18-8). Altra combinazione Bruno-Rinaldi a segno. Van Garderen mette a segno un bel punto per la formazione ospite (20-10), poi Ricci mura Rinaldi. Ace di Dragan Stankovic (24-11), punto di Van Garderen e poi la veloce di Sanguinetti chiude il set sul 25-12.

Terzo set Due punti di Maarten Van Garderen e Siena è avanti nel terzo set (3-4). La Emma Villas Aubay si riaccende e alcune giocate di grande classe di capitan Nemanja Petric permettono ai toscani di toccare anche il +3 sul 10-13. Van Garderen raggiunge prima i 13 e poi i 14 punti personali, Siena tocca il +4 (11-15). Lo schiacciatore olandese di Siena si conferma una certezza e da posto 4 mette nuovamente giù il pallone (13-18). Ricci mura (13-19) e poi colpisce in attacco (13-20).

Modena recupera, Siena sbaglia qualcosa. Nema Petric risolve una situazione complicata (17-21).

Bellissimo il punto numero 23 per Siena con ricezione di Bonami, perfetta alzata di Finoli e Petric che chiude. Poi è Pereyra a dare il set point ai toscani, capitalizzato da Maarten Van Garderen (20-25).

Quarto set Magia di Ngapeth (4-3). Pareggia il conto nel set Petric che trova l’incrocio delle righe. Un’altra magia per i padroni di casa arriva con il delicatissimo tocco di Bruno che senza fare invasione appoggia il pallone sul taraflex nella parte di campo senese. Una murata di Ngapeth mette luce tra le due squadre, ma Siena recupera in fretta e con Petric raggiunge di nuovo la parità (6-6).

Rinaldi è on fire, ma lo sono anche Pereyra e Van Garderen. Un muro di Sanguinetti permette ai locali di volare sul 15-12. Dentro Pinelli e Raffaelli per Finoli e Pereyra. Van Garderen muove ancora il tabellino (15-14). Lagumdzija segna un punto importante per i suoi, ma c’è ancora Van Garderen a trovare una giocata positiva dall’altra parte della rete (20-19). Il punto break di Lagumdzija pesa tanto (22-19).

Pereyra però riapre tutto (22-21). Pareggia Van Garderen dopo una grande difesa di Bonami (22-22). L’ace di Pereyra consente a Siena di mettere anche la testa avanti (22-23). Ngapeth dà il match point ai suoi, ma Ricci gli sbarra la strada nel punto seguente (24-24). Ancora vantaggi, Rinaldi e un ace di Lagumdzija chiudono il set sul 28-26 e l’incontro sul 3-1 per Modena.

Valsa Group Modena – Emma Villas Aubay Siena 3-1 (34-32, 25-12, 20-25, 28-26)

VALSA GROUP MODENA: Bruno 5, Marechal, Sanguinetti 10, Stankovic 12, Ngapeth 12, Krick, Lagumdzija 20, Rousseaux, Bossi, Salsi, Rossini (L), Rinaldi 17. Coach: Giani. Assistente: Carotti.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Ricci 9, Van Garderen 21, Petric 9, Bonami (L), Raffaelli 1, Biglino, Pinelli, Finoli 1, Pereyra 15, Pochini, Mazzone 11, Bartman. Coach: Pelillo. Assistente: Cruciani.

Arbitri: Ubaldo Luciani, Ilaria Vagni.

Video check: richiesto nel primo set da Modena sul 9-8 e dagli arbitri sull’11-12; richiesto nel secondo set da Siena sul 18-8 e sul 23-11; richiesto nel terzo set da Siena sul 13-17 (decisione cambiata) e sul 15-20; richiesto nel quarto set da Siena sul 5-4 e sul 25-24

NOTE. Percentuale in attacco: Modena 47%, Siena 41%. Muri punto: Modena 14, Siena 13. Positività in ricezione: Modena 65% (38% perfette), Siena 48% (23% perfette). Ace: Modena 4, Siena 2. Errori in battuta: Modena 16, Siena 20.

Durata del match: 2 ore e 9 minuti (39’, 22’, 33’, 35’)

Spettatori: 3.204.

Mvp: Stankovic.

Fonte: Ufficio Stampa & Staff Emma Villas Volley