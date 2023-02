Cane rimane incastrato in un canale, lo salvano i vigili del fuoco dopo 4 ore di lavoro

Un cane stato salvato dai vigili del fuoco dopo 4 ore di lavoro. L'animale si era infilato in un canale intubato a Maria, nel comune di Capannori, per salvarlo i vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco, e sono stati costretti ad utilizzare anche un escavatore: l'animale era entrato per quasi 20 metri, nell'area del piazzale di una ditta, rimanendo incastrato.

Ad avvertire i vigili del fuoco è stata una donna che ha sentito il cane abbaiare disperatamente. L'animale è stato salvato e non ha riportato ferite gravi. I vigili del fuoco stanno adesso cercando di risalire al padrone grazie alla medaglietta attaccata al collare.