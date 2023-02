Cerimonia per i nuovi soci nell'Associazione Nazionale Carabinieri di Montespertoli

Bellissima cerimonia svoltasi il 4 febbraio 2023 presso il Ristorante “I Palmenti” di Montelupo Fiorentino, perl'ingresso di n. 17 nuovi soci nell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Montespertoli.

Alla cerimonia organizzata dal Presidente della SezioneAps QS Gabriele Mariano, coadiuvato dal Consigliere Lgt. CS Maurizio Cutrupi, erano presenti oltre a tutto il Consiglio Direttivo e soci del sodalizio, anche l'Ispettore Regionale ANC per la ToscanaGen. Div. Luigi Nardini, l'Arma in servizio della Stazione di Montelupo Fiorentino, il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, il Sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti in qualità di delegato nazionale ANCI per la Protezione Civile, autorità Civili e Religiose, il presentatore TV Enrico Ciampalini con il suo Cameraman e il Capo redattore del quotidiano “La Nazione” di Empoli.

Il Presidente e l'Ispettore Regionale hanno consegnato le tessere ai nuovi iscritti: Colonnello DELLE ROSE Dante (medico veterinario), già Dirigente del Servizio Veterinario della Legione Carabinieri Toscana, il Lgt. MAZZONI Guido, il Brig. Ca. QS ECCHER Massimo, Carabinieri Ausiliari GIANNETTI Giovanni, NENCI Massimo, FONDATI Patrizio, FOSSI Emanuele e simpatizzanti/familiari LENZI Gloria CECCARELLI Giorgia, GALLUZZO Sheila,LA RUFFA Giorgia, GATTESCHI Riccardo e CIAMPALINI Enrico.

L'Associazione, che è apolitica e non persegue fini di lucro, possiede mezzi e materiali per lo svolgimento di attività di Volontariato e Protezione Civile su tutto il territorio nazionale.Ricordiamo nell'opera di volontariato anche le "Benemerite", cioè le madri, mogli, figlie, sorelle, congiunte dei carabinieri, che sono sempre state partecipi della vita dell'Arma ed oggi sono impegnate in iniziative di solidarietà sociale, assistenza, incontri culturali e ricreativi in un'ottica "al femminile".

Un ringraziamento particolare della ANC va anche aDon Cristian Meriggi, parrocco della Parrocchia di SanDonato a Livizzano, che ha consegnato alla Sezione un quadro raffigurante la “Virgo Fidelis”, protettricedell'Arma dei Carabinieri. Tra i nuovi tesserati vi sono molti giovani che saranno impiegati anche nel Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Montespertoli di cui è responsabile ilCar. Aus. Francesco Pierini, che hanno iniziatoquesto percorso sentendo proprio il desiderio di essere utili per la comunità.

L'Associazione, che si augura che altri giovani seguano il loro esempio, ricorda che chi è interessato a fareparte di questa grande famiglia potranno contattare il Presidente per ulteriori informazioni scrivendo amontespertoli@sezioni-anc.i