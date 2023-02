don Carlo Delli compie 100 anni: festa in onore dell'ex parroco di Sammontana

Don Carlo Delli, a lungo parroco della frazione di Sammontana, ha spento le 100 candeline. Il parroco ha compiuto 100 anni e in suo onore si è tenuta una festa a cui hanno partecipato anche il card. Giuseppe Betori, che ha celebrato una messa, e il sindaco di Montelupo Paolo Masetti, oltre ad amici, parenti e parrocchiani.

Precedentemente per molti anni parroco di Soiana, a Terricciola, don Delli è parroco a Sammontana per circa venti anni. Si è ritirato al convitto ecclesiastico di Firenze 6 anni fa. Proprio qui si è tenuta la festa per i suoi cento anni.

"Ancora auguri a don Carlo Delli e ai suoi bellissimi 100 anni, - ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Montelupo Masetti - una parte significativa dei quali passati a Montelupo, nella frazione di Sammontana. Una bella festa quella che si è svolta qualche giorno fa nel convitto ecclesiastico di viale Machiavelli a Firenze alla presenza del card. Giuseppe Betori, di don Paolo Brogi e di don Angelo Gorini oltre a parenti, amici e parrocchiani. Grazie alla famiglia per l’invito".