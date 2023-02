Il Gialloblu Castelfiorentino batte 54-50 il Libero Basket Siena

Per continuare a sperare era necessario vincere. E quando non ci sono alternative il cuore è il solo che può fare la differenza. Con una grande prova di orgoglio il Gialloblu Castelfiorentino torna a vincere e lo fa in uno scontro diretto decisivo per continuare a tenere accese le speranze playoff, quello contro il Libero Basket Siena. Il 54-50 che lampeggia sul tabellone del PalaBetti, racconta la vittoria dell’orgoglio, quella giunta per cancellare le ultime due sconfitte e riprendere la corsa.

Buono l’approccio dei ragazzi di coach Chiarugi che impattano forte dando vita ad un gioco intenso, fatto di attenzione difensiva e penetrazioni al ferro che spezzano in due la difesa senese. Al 10′ siamo sul 16-11, vantaggio che però viene completamente annullato nella seconda frazione, quando la zona ospite crea non pochi problemi all’attacco castellano. Così Siena ringrazia e mette la testa avanti andando al riposo lungo sul 26-27. Al rientro dagli spogliatoi sono ancora gli ospiti ad avere in mano l’inerzia, mentre al contrario la truppa castellana, dopo i due ko delle scorse settimane, appare quasi impaurita. Siena prova ad incanalare la sfida toccando il +8 alla terza sirena (33-41), ma proprio nel momento più difficile il cuore gialloblu viene in soccorso, e fa la differenza. A partire da metà della quarta frazione, dopo un antisportivo a Jacopo Talluri, Zampacavallo e compagni cambiamo marcia, stringono le maglie in difesa e con pazienza ricuciono fino a riprendere il controllo del match. Da quel momento in poi testa e orgoglio scendono in campo per prendersi i due punti, e Siena non può che restare a guardare.

Prossimo impegno domenica alle ore 18 sul parquet della capolista Montesport.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – LIBERO BASKET SIENA 54-50

Tabellino: Ciampolini 3, Talluri T. 3, Turini 19, Zampacavallo 10, Mugnaini 2, Cavini 2, Buti 2, Cetti 2, Flotta 5, Talluri J. 6, Dragoni, Paciscopi. All. Chiarugi. Ass. Miranceli

Parziali: 16-11, 26-27 (10-16), 33-41 (7-14), 54-50 (21-9)

Arbitri: Cammilli di Empoli, Filippelli di Livorno.