Incidente tra auto e moto in Via Monte Grappa a Poggibonsi. Da quanto appreso un minorenne è stato trasportato in codice 2 all'ospedale senese delle Scotte. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Sul posto è intervenuta l'automedica di Poggibonsi, l'ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, i Vigili urbani e i Vigili del fuoco.