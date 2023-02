Lucca in maschera, successo per la sfilata del Carnevale di Viareggio sulle Mura: quasi 20mila presenze

La tanto attesa sfilata del Carnevale di Viareggio ha richiamato sulle Mura e per le vie del centro storico quasi 20mila persone festanti, che hanno cantato e ballato con le coreografie e le maschere della manifestazione. Un evento che si è svolto in piena regolarità e con un'organizzazione soddisfacente che non ha recato disagi alla cittadinanza. A ribadire il successo dell'atto conclusivo di Lucca in Maschera, le parole del sindaco Mario Pardini:"Oggi abbiamo vissuto un momento storico, di grande impatto culturale: la sfilata dei Carri del Carnevale di Viareggio sulle Mura di Lucca. E come ogni momento storico è stato celebrato dalla presenza esultante di decine di migliaia di persone. Un grande pubblico che è vita e gioia per una città che aveva tanta voglia di spensieratezza e felicità condivisa".

Soddisfazione anche nel commento dell'assessore Remo Santini:"Un evento storico e straordinario, che ha trovato una magnifica risposta della città. Speravamo in un'ottima affluenza, ma mai ci saremmo potuti aspettare tanta partecipazione e coinvolgimento. Un ringarziamento agli uffici comunali che si sono impegnati affinché tutto questo potesse essere realizzato ed un plauso enorme al Carnevale di Viareggio, splendido partner di questa avventura. Un successo importante, che ci fa capire che siamo davvero sulla strada giusta".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa