L'Use Rosa Scotti si veste d'azzurro: coach Lucchesi al Pala Sammontana

Nell’ambito delle giornate azzurre organizzate dalla Fip Toscana, lunedì 6 febbraio sarà ospite a Empoli Giovanni Lucchesi, coach delle nazionali giovanili femminili, un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni vista la sua carriera ed il ruolo che ricopre. Dopo la tappa di giovedì al palazzetto del Costone Siena, sarà ora il Pala Sammontana ad organizzare questa giornata di allenamento delle squadre femminili che vanno dall’Under 13 all’Under 19. Nello staff figura anche Diego Alpi, preparatore fisico biancorosso che ormai da tempo è nel giro delle nazionali giovanili femminili. A fare gli onori di casa sarà naturalmente coach Alessio Cioni assieme al suo staff, Mario Ferradini e Sara Toccafondi. Il via degli allenamenti è previsto alle 15 per concludersi poi alle 19.30.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa