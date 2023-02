Nuoto, inizia in Egitto un anno denso di appuntamenti per Ginevra Taddeucci

Inizia in Egitto un anno denso di appuntamenti per Ginevra Taddeucci, la campionessa Europea in forza al Team Nuoto Toscana Empoli, che da oggi fino al 26 febbraio sarà impegnata in un collegiale di allenamento a Sharm El Sheikh.

"Lì si prevedono sedute di nuoto nel nuovo impianto olimpico egiziano ma anche nelle acque cristalline del Mar Rosso" puntualizza il tecnico Giovanni Pistelli convocato insieme all'azzurra. L'appuntamento clou della stagione sono i Campionati del Mondo (Fukuoka, Giappone, in luglio) ma prima di arrivare a tale evento la 26enne di Lastra a Signa ha una agenda fitta di impegni che vanno dai Campionati Italiani alla Coppa Europa e Coppa del Mondo, oltre a periodi di collegiale di allenamento in altura e a livello del mare.

"Questo periodo denso di impegni darà continuità ad un inizio di preparazione svoltosi fortunatamente in ambienti che ci hanno accolto a braccia aperte come le piscine di Livorno e Lastra a Signa" prosegue Pistelli "ospitare un campione non è solo segno di sportività ma anche un'idea imprenditoriale vincente".