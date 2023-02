Persone mangiano sulle scalinate della Basilica di Santo Spirito, il comitato: "Una vergogna"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comitato dei Residenti di Santo Spirito con una foto che ritrae alcune persone mentre mangiano e bevono sulla scalinata e sul sagrato della Basilica di Santo Spirito:

"Una vergogna di amministrazione a Firenze, che permette il mangificio e bevificio su scalinata e sagrato e conseguente pipì sulle facciate della Basilica di Santo Spirito, che sono intrise di urina, in particolare sulla facciata laterale e all' abside.

Si sapeva fin dall'inizio che quarantamila Euro dei cittadini fiorentini erano stati buttati al vento dal Comune di Firenze per inutili catafalchi in cemento e cordonato posti sopra al sagrato e subito divelti e tagliati dai soliti protetti.

I catafalchi sono tavolini, il cordone è stato tagliato.

Mettiamo la cancellata sotto alla scalinata lungo tutto il perimetro della scalinata della Basilica. Difendiamo la Basilica di Santo Spirito del Brunelleschi dalla incuria e dal degrado".

Camilla Speranza

Portavoce Comitato dei Residenti di Santo Spirito