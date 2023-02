Prova di forza dell'Use Rosa Scotti a Materica: finisce 62-93

Ci fosse da scegliere un’immagine per sintetizzare la vittoria dell’Use Rosa Scotti a Matelica la più adatta sarebbe sicuramente prova di forza. Questo è infatti il 62-93 col quale le biancorosse espugnano il difficile campo marchigiano dove molte altre big erano cadute. Una prestazione con poche sbavature, un successo arrivato grazie ad una difesa solida sulla quale poi le varie soliste hanno costruito l’ennesima prestazione importante di questo campionato. Una vittoria che ovviamente è solo una tappa del percorso ma, per come e per dove è arrivata, può davvero valere tanto dal punto di vista psicologico.

La Scotti parte forte con Stoichkova dalla lunetta e la tripla di Patanè. La temutissima Gonzalez muove il tabellino delle marchigiane ma Manetti e Cvijnaovic ribattono subito col 2-9. L’Use Rosa non alza il piede dal gas e Stoichkova dalla lunga mette il 7-16. Un paio di palle perse in modo banale ridanno ossigeno a Matelica in una fase non brillante per entrambe le squadre. Ci pensa la solita Peresson a firmare il 10-19 con la specialità della casa, la tripla, ed al 10’ siamo 16-21. Merisio è protagonista con sette punti del 16-29 (in mezzo anche un libero di Dell’Olio) ed è un momento nel quale l’Use Rosa detta legge in campo. Gonzalez tocca già la doppia cifra ed è lei che riavvicina Matelica con un break di 10-0: 26-29. Stoichkova dalla lunetta prova a reagire e con lei la squadra che, con Patanè, segna il 29-35 e poi ancora con Stoichkova il 31-38. Al riposo si va sul 38-42.

Matelica prova a rientrare subito (43-45 della solita Gonzalez) ma deve fare i conti con una Stoichkova scatenata: 43-48. Inizia la fase migliore della Scotti che, guidata da una scatenata Manetti con 9 punti consecutivi, si porta sul 45-59 obbligando coach Cutugno al timeout al 6’ dopo un parziale di 4-19. Peresson martella ancora col 45-61 ed è di Ruffini il 45-65. Matelica non segna più mentre Bambini lo fa per il 45-67 (4-27 il break). Celani dalla lunetta torna a muovere il tabellino delle marchigiane approfittando anche del prevedibile calo della Scotti che tira il fiato fino al 53-67 del 30’. Stoichkova riparte con una tripla e lo stesso fa Peresson: 0-6 e 53-73. Un numero di alta classe della stessa Peresson in penetrazione vale il 55-76 e poco dopo ecco Patanè per il 55-78. Sul 55-80 di Manetti inevitabile timeout delle padrone di casa ed a quel punto la Scotti deve solo gestire, cosa che fa fino al finale di 62-93.

Ed ora una settimana di stop per il rinvio della gara interna con Cagliari per gli impegni in Nazionale di Civijanovic e Stoichkova. Un riposo più che meritato….



62-93



HALLEY TUNDER MATELICA

Cabrini ne, Ridolfi ne, Stronati 1, Celani 2, Grassia 1, Steggink 2, Gramaccioni 11, Gonzalez 26, Zamparini 8, Iob 5, Michelini 6, Offor. All. Cutugno



USE ROSA SCOTTI

Peresson 10, Cvijanovic 7, Ruffini 3, Patanè 17, Stoichkova 21, Merisio 12, Manetti 13, Antonini 2, Dell’Olio 5, Bambini 3. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)





Arbitri: Bergami di Forlì e Alessi di Lugo



Parziali: 16-21, 38-42 (22-21), 53-67 (15-25), 62-93 (9-26)