Riqualificazioni a Pisa: interventi su strade e marciapiedi a Barbaricina, San Piero e Tirrenia

Tanti i cantieri in corso a Pisa per le manutenzioni, alcuni conclusi da poco ed altri pronti a partire. Prosegue il piano delle manutenzioni di asfalti e marciapiedi del Comune di Pisa portato avanti in collaborazione con Pisamo nei vari quartieri cittadini. È appena conclusa la riasfaltatura di via nel quartiere di Riglione che nei mesi scorsi è stato oggetto di numerosi interventi. Terminato il nuovo manto stradale in via Orlandi a San Piero a Grado, un tratto di circa 5mila metri quadrati per un investimento di 85mila euro, si procederà nei prossimi giorni su via Livornese (1500 metri quadrati per 20mila euro). In corso lavori a Barbaricina per fare un nuovo tratto del marciapiede in via delle Lenze, 1.500 metri quadrati per un investimento di 200mila euro. Infine nuovi cantieri a Tirrenia per realizzare ancora marciapiedi in via delle Salvie e successivamente in via dei Ginepri, proseguendo l’opera di riqualificazione che la scorsa estate ha visto il rifacimento di 3.250 metri quadrati di marciapiede e 8.124 metri quadrati di asfalto.

«Dai quartieri pisani al Litorale proseguono senza sosta le attività di piccole e grandi manutenzioni che in questi anni hanno riguardato ogni quartiere della città – afferma il Sindaco di Pisa Michele Conti –, programmati con attenzione a strade e marciapiedi più degradati, ma anche inserendo interventi per rispondere a segnalazioni di cittadini. Basta ormai girare la città per rendersi conto della mole di lavoro svolta e i numeri dei nostri investimenti, con oltre 8 milioni di euro spesi, parlano chiaro. Il nostro cronoprogramma prosegue e ci tengo ad annunciare che tra le riqualificazioni previste nelle prossime settimane ci saranno strade che da tanti anni attendono interventi, come via Garibaldi (per un tratto), via Frascani a Cisanello (zona Isola Verde) e via Lucchese (Porta a Lucca) dalla rotonda Martiri delle Foibe fino al confine con San Giuliano Terme».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa