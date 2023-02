Sindacato pisano in lutto, è morto Renato Bacconi: fu segretario generale dal 1981 al 1990

Il sindacato pisano è in lutto. È morto Renato Bacconi, fu segretario generale della Cgil pisana dal 1981 al 1990, ricoprì anche incarichi regionali e nazionali nel sindacato pensionati. A darne notizia è stato il segretario provinciale della Cgil di Pisa, Alessandro Gasparri che esprime cordoglio per la scomparsa di Bacconi. Domani sarà celebrato il funerale con rito civile presso la Pubblica Assistenza di Pisa alle 14.30, poi la salma sarà trasferita al cimitero suburbano

"Durante la sua lunga militanza nel sindacato - ha detto Gasparri - Renato si è sempre battuto fortemente per salvaguardare i diritti di lavoratori e lavoratrici. In particolare, durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di segretario generale della camera del lavoro, la gestione degli esuberi alla Piaggio, circa 3000 lavoratori: una lotta che ha visto coinvolte tutte le aziende dell'indotto metalmeccanico, le istituzioni locali e tutte le forze politiche del territorio e della provincia".