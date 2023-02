Timenet riparte dalla vittoria 3-0 su Civitavecchia

Vittoria netta ieri per la Timenet Empoli Pallavolo sul campo della CivitaLad 3epc di Civitavecchia (Roma) inaugurando così con un bel 0-3 il girone di ritorno del Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di serie B2. La squadra giallonera ha imposto il suo gioco di misura nei primi due set e, nonostante qualche sbavatura e alcuni tentativi di reazione della giovane compagine laziale, alla fine si è aggiudicata anche il terzo. L’Empoli Pallavolo ha espresso alla società rossoblu i suoi ringraziamenti per l’accoglienza e l’ospitalità ricevute all’insegna del massimo spirito sportivo.

“Ci servivano questi tre punti, dovevamo prenderli assolutamente – è il commento post partita della centrale Chiara Forconi – Sulla carta noi eravamo le favorite ma si trattava comunque di una lunga trasferta che avrebbe potuto crearci qualche difficoltà. Diciamo che abbiamo sempre imposto il nostro gioco nonostante qualche errore, anche se loro nel primo set non erano in partita mentre nel terzo sono state più presenti. L’importante è aver avuto la tranquillità di poter effettuare diversi cambi in modo da giocare tutte e aver portato a casa questi punti fondamentali per iniziare al meglio il girone di ritorno. Anche la prossima partita contro Perugia sulla carta ci vede in vantaggio ma dovremo comunque impegnarci mettendoci testa e cuore perché loro di certo non ci regaleranno niente”.

Dopo una partenza in sostanziale parità la formazione giallonera prende gradualmente possesso del campo del Pala Sorbo a Ladispoli, tanto che sul 5-12 il coach rossoblu Luca Oggioni chiede già il suo secondo time out. Da metà set la Civitalad perde tuttavia la concentrazione e, complice una serie di errori, il divario si espande fino a diventare praticamente incolmabile ponendo fine ai giochi 7-25.

La Timenet si lancia subito in attacco nel parziale successivo arrivando a più riprese a doppiare le avversarie, dal 3-6 al 7-14. Il tecnico rossoblu tenta di scuotere le sue ragazze con un nuovo break sul 7-18 riuscendo parzialmente nell’impresa, ma le toscane giocano di esperienza e dopo essersi portate in zona sicurezza 12-23 chiudono agilmente il set a loro favore 13-25.

Nella terza frazione di gioco le laziali tentano il tutto per tutto e riescono a partire in vantaggio arrivando al raddoppio 8-4. Coach Marco Dani non chiede il time out e si limita a dare consigli da bordo campo, incoraggiando le sue ragazze alla pronta reazione che avviene di lì a poco fino all’11 pari. Le giallonere poi accelerano riprendendosi il vantaggio per non mollarlo più e, approfittando anche di qualche errore avversario, macinano punti passando dal 16-18 al definitivo 16-25.

Con questa vittoria la Timenet mantiene il suo secondo posto in classifica provvisoria a quota 33 punti, pronta alla prossima sfida in casa al PalAramini di Empoli in programma domenica 12 febbraio alle ore 17.00 contro la penultima in graduatoria con 8 punti, Bartoccini Fortinfissi di Perugia, uscita ieri nuovamente sconfitta 0-3 dal Montesport.

TABELLINO

PARZIALI: 7-25;13-25;16-25.

ARBITRI: Valeria Laggiri e Christian Battisti.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO Genova (L), Lavorenti (4), Danti(8), Donati (7), Giubbolini (3), Mancuso (8), Puccini (6), Forconi (2), Guidi (1), Bartalini (1), Vairani (5), Morelli.

CIVITALAD 3 EPC CIVITAVECCHIA: Baffetti (4), De Benedictis (6), Sorrentino (7), Di Gennaro (2), Furlanetto, De Mei (4), Mazzarani (L), Maschietto (1), Bochagova (n.e.), Lucente (L2, n.e.), Giuli (n.e), Spalletta (n.e.), Pignatello (n.e).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Mancuso, Puccini.

STARTING SIX CIVITALAD 3 EPC: Baffetti (Capitano), De Benedictis, Sorrentino, Di Gennaro, Furlanetto, De Mei, Mazzarani (L).