Aziende fiorentine della moda in scena con My Creativity

Un video che racconta, attraverso lo sguardo di tre artigiani, l’atto creativo, così come prende forma direttamente nei loro laboratori. Un viaggio fatto di infinite concatenazioni, di ricerca, di tecniche di lavoro, di persone e di materiali.

È questo “My creativity”, il terzo capitolo di Timeless, il progetto di comunicazione, nato dagli artigiani per gli artigiani, con l’obiettivo di promuovere l’artigianato della moda e, al contempo, di avvicinare i più giovani ai mestieri della filiera.

Si tratta di un video, prodotto da CNA Federmoda Firenze con il contributo del Comune di Firenze, che racconta, esaltandolo, tanto il prodotto artigianale (quello autentico, unico, emblema del Made in Italy), quanto le competenze degli artigiani che gli danno vita, portandoli dal retroscena alla ribalta.

Un settore che, in base ai dati del Registro imprese, conta nella Città Metropolitana di Firenze 6.583 imprese (per il 58% nella pelletteria, per il 35% nell’abbigliamento e per il 7% nel tessile). Attività strategiche anche per quanto riguarda l’export della Toscana, con il sistema moda protagonista del balzo in avanti delle esportazioni regionali nei primi nove mesi del 2022: pelletteria e calzature dei distretti fiorentini del lusso con +14,2% ma anche l’abbigliamento di Empoli con+13,3% (dati "Monitor dei distretti della Toscana" della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo).

“Video che sono il punto di partenza per creare occasioni di dialogo tra il mondo delle imprese e le scuole, invitando i più giovani a guardare per il loro futuro ai mestieri dell’intera filiera moda - spiega Agnese Fazolo, presidente di CNA Federmoda Firenze – In questa occasione è stato bello scoprire le diverse visioni che gli artigiani hanno della creatività che è un concetto intimo e diverso per ognuno di noi. È quella cosa che ti permette di trasformare in oggetti tangibili le tue sensazioni, le tue idee, ma anche quella cosa che ti permette di risolvere problemi e trovare soluzioni creative. Con questo video vogliamo anche sottolineare che la creatività non è soltanto nello stile, ma in tutte le fasi di lavorazione” spiega Agnese Fazolo, presidente di CNA Federmoda Firenze.

“Timeless, senza tempo come la bellezza e la creatività di Firenze. Questo terzo capitolo del progetto serve a raccontare la capacità della nostra città, dei suoi artigiani e artisti di dare valore alle cose, trasformandole con le loro mani. Una capacità che va raccontata anche oggi perché non è solo un elemento di storia, ma anche di ricchezza che arriva fino ai nostri giorni e che è giusto testimoniare e comunicare a tutti” commenta Giovanni Bettarini, Assessore del Comune di Firenze.

Come Timeless, anche My creativity è frutto del lavoro di squadra di un pool di artigiani ed imprese del settore guidati da Tiziana Trillo, coordinatore di CNA Federmoda Firenze, che si è messo a disposizione dell’intera filiera, per continuare a dare vita a campagne di comunicazione collettive, che parlino, piuttosto che per il singolo, per l’intero comparto moda.

Il quarto e ultimo capitolo del Progetto Timeless, My Inspiration, è attualmente in fase di lavorazione e sarà presentato in primavera.

Il Fashion film è visibile sui canali social dell’associazione.

Fonte: CNA Firenze - Ufficio Stampa