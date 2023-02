Ignora i domiciliari per comprare le sigarette

Un uomo di 33 anni di Pisa, agli arresti domiciliari per rati contro il patrimonio, è stato denunciato dalla polizia. I fatti: una pattuglia è andata a verificare di notte se l'uomo fosse in casa ma non c'era.

Dopo aver dato l'allarme, avvisando le pattuglie di cercarlo l'uomo ha fatto ritorno, in fretta, nell'abitazione. Con i poliziotti si è giustificato spiegando che era uscito per acquistare sigarette ad un distributore automatico, lontano dalla propria abitazione. È stato comunque denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di evasione.