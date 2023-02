Sold-out a Teatro a Santa Croce con la Rotary's Band

Incasso importante ricavato grazie a una serata sold-out al teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno. La Rotary's Band del Rotary Club Santa Croce - Montopoli - Comprensorio del Cuoio ha portato fortuna e un ottimo incasso da devolvere in beneficenza nella serata di venerdì 3 febbraio scorso.

Il Rotary ha raccolto centinaia di persone per la serata di beneficenza chiamata Se stasera siamo qui, tra musica e parole, con molti ospiti tra cui Michele Landi, Antonio Agnesi, Chiara Vezzi e Gabriele Ghelardi.

Un'esibizione patrocinata dal Comune di Santa Croce sull'Arno e la squadra di volley dei Lupi di Santa Croce sull'Arno.

Proprio i Lupi sono il partner per il progetto di beneficenza ideato dal Rotary: il ricavato andrà a borse di studio sportive per giovani ragazzi e ragazze che non hanno possibilità di intraprendere il percorso scolastico adeguato.

All'interno della serata è stata presentata anche la nuova canzone del Carnevale d'Autore di Santa Croce a firma Don Backy.