Vittoria secca nella prima di ritorno per i Lupi

Il girone di ritorno inizia nel migliore dei modi per i giovani Lupi, corsari 3-0 a Modena contro una Moma Anderlini agguerrita e pericolosa per tutta la durata della gara. Il successo pieno consente ai biancorossi di scavalcare in classifica la National Transports Villadoro e tornare al terzo posto assoluto, in piena lotta play-off.

Per la gara del Pala Anderlini coach Alessandro Pagliai sceglie Giannini in regia opposto a Arguelles, Compagnoni e Caproni centrali, Favaro e Rossi in banda, Gabbriellini libero. L’allenatore avversario Tomasini decide invece di iniziare con Zanetti al palleggio, Storchi opposto, Riccò e Odorici in banda, Alberghini e Degoli al centro, Luppi libero.

Prima frazione con i biancorossi in controllo. Il break iniziale si dilata fino a consentire ai Lupi di gestire il finale con una certa serenità. Sul 20-24 Anderlini annulla il primo set point, ma sul cambiopalla successiva Giannini si affida al centro e riesce a chiudere.

Nel secondo set i padroni di casa presentano Pavesi opposto in luogo di Storchi. L’andamento del set è più incerto, Anderlini comanda le operazioni per larghi tratti. I ragazzi di Pagliai mettono la testa avanti sul finale con un muro di Compagnoni, 20-21. La squadra di casa reagisce: è sorpasso. Un attacco di Arguelles su alzata in bagher di Gabbriellini, e un errore in attacco di Pavesi consentono agli ospiti di ribaltare subito il punteggio e tornare ancora una volta in vantaggio. Il coach locale, Tomasini, chiama time-out. Al rientro, Compagnoni trova un ace, 22-24. L’azione successiva è finalizzata da Arguelles, dopo una buona aziona a muro da parte di Caproni.

Sotto 2-0, Anderlini non cala ma riprende a spingere e trova anche un buon vantaggio (16-13). I Lupi provano a ricucire ma restano sempre sotto: sul 20-17 Pagliai chiama time-out. Sembra un parziale destinato a riaprire la gara e invece sul finale gli ospiti riescono a raddrizzare il punteggio e a portare Anderlini ai vantaggi. Il set resta in bilico ma adesso i biancorossi ci sono e riescono a chiudere sul 27-29 evitando un quarto set che, data la prestazione in crescendo di Modena, avrebbe potuto essere pericoloso.

Gran partita di “Edu” Arguelles, 27 punti, e in generale di tutta la squadra in attacco (51%). Un buon rientro in campo, con alcune cose da limare ma anche con tutto il tempo necessario. Prossimo impegno domenica pomeriggio, 12 Febbraio, al Pala Parenti, ore 17.00 contro Italchimici Foligno.

BM: MOMA ANDERLINI MODENA-LUPI S. CROCE 0-3

Parziali: 21-25, 22-25, 27-29

MOMA ANDERLINI MODENA: Zanetti 1, Signorini 2, Odorici 18, Battilani, Schiavoni, Bertoni, Artioli, Degoli 4, Bevini, Storchi 3, Alberghini 4, Lupi Ades Riccò 16, Pavesi 6. All. Tomasini

LUPI S. CROCE: Gabbriellini, Arguelles 27, Favaro 6, Caproni 8, Brucini, Garibaldi, Camarri N., Antonelli, Camarri L., Compagnoni 10, Rossi 5, Montagnani, Giannini 3, Tellini, Landi, Dell’Endice, Molesti. All. Pagliai

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio stampa