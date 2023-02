Abc, i risultati delle giovanili

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Successo importantissimo per i ragazzi di Paolo Betti, che a distanza di sette giorni dalla vittoria interna sulla Virtus Siena espugnano il PalaEstra dell’altra compagine senese, la Mens Sana, per 65-75. Una vittoria fondamentale che, dopo un inizio in salita, rilancia i gialloblu nella corsa per il passaggio alla fase interregionale. Avvio di gara tutto all’insegna dei padroni di casa che provano subito a scappare chiudendo la prima frazione sul 19-11. A cavallo tra il secondo ed il terzo periodo la reazione gialloblu arriva puntuale e, dopo il passaggio di metà gara sul 36-32, alla terza sirena il tabellone segna perfetta parità: 54-54. Tutto si gioca dunque nell’ultima frazione, quando l’orgoglio ed il carattere gialloblu emergono di prepotenza: intensità difensiva e precisione in attacco valgono un break di 11-21 che incanala definitivamente la sfida.

Prossimo impegno martedì 14 febbraio alle ore 18 sul parquet della Laurenziana per la prima giornata di ritorno.

MENS SANA BASKETBALL – ABC CASTELFIORENTINO 65-75

Tabellino: Ticciati 13, Bici ne, Merlini 14, Marchetti ne, Carzoli, Bartolini 6, Lilli 22, Damiani 2, Leti 2, Vallerani, Raggini 4, Filomeno 12. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 19-11, 17-21, 18-22, 11-21

Under 17 Silver

Si chiude con un bellissimo acuto casalingo la prima fase dei ragazzi di Fulvio Cantini che nello scontro diretto battono la Sancat per 56-53 riscattando la sconfitta maturata nel girone di andata a Firenze. Una partita iniziata con gli ospiti sugli scudi che, dopo il +5 della prima frazione (14-19), provano ad allungare nel secondo quarto andando all’intervallo sul +10 (25-35). Dagli spogliatoi, però, torna in campo un’altra Abc che alza il ritmo e piazza un break di 21-10 che ribalta completamente l’inerzia: al 30′ i gialloblu mettono la testa avanti e il tabellone segna 46-45. Tutto si decide dunque in un ultimo quarto al cardiopalmo dove le squadre procedono a braccetto fino a quando, nei minuti finali, l’Abc prende quei due possessi di vantaggio che poi riesce ad amministrare fino alla sirena.

Adesso turno di riposo in attesa del calendario della seconda fase.

ABC CASTELFIORENTINO – POL. SANCAT 56-53

Tabellino: Niccolini 23, Altamore 5, Marchetti 13, Ricci 5, Vefa 6, Bernardoni 2, Giglioli 2, Kamberaj, Jelassi ne, De Simone ne, Macalindong ne, Uci ne. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-19, 11-16, 21-10, 10-8

Under 15 Eccellenza

Prosegue anche con Pistoia la splendida cavalcata dei ragazzi di Alessandro Mostardi che al Palabetti chiudono la pratica sul 67-63 al termine di una gara equilibrata e decisa soltanto in volata. Fin dalla palla a due le squadre si affrontano dando vita ad un entusiasmante botta e risposta, senza che nessuna riesca a prendere vantaggi consistenti: al 10′ siamo sul 15-16, che diventa 33-34 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi sono i gialloblu che provano a dare una decisa sterzata ma Pistoia resta incollata (48-44 al 30′). Così tutto si decide nelle ultimissime azioni di gioco, quando il carattere e la testa fanno la differenza.

Prossimo impegno sabato alle 17 sul parquet del Biancorosso Empoli.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET 2000 67-63

Tabellino: Bufalini 5, Borghesi 18, Agbegninou 11, Baldi 4, Poggesi 10, Zecchi 17, Ciulli 2, Garbetti ne, Bonora, Bini ne, Fedeli ne, Crisafi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 15-16, 18-18, 15-10, 19-19

Under 14 Elite

Dopo l’impresa sfiorata sul parquet della capolista Sancat, riprende la marcia dei ragazzi di Alessandro Mostardi che sbancano Reggello con il punteggio di 61-77. Dopo una partenza con il freno a mano tirato, tanto che gli ospiti toccano il 18-13 al 10′, nel secondo quarto i gialloblu cambiano decisamente faccia e ritmo prendendo in mano il controllo del match: un parziale di 7-22 manda le squadre negli spogliatoi sul 25-35. Nella ripresa la fuga castellana prosegue con un altro importante break che, di fatto, incanala la sfida: 40-59 al 30′. Una forbice che, nella frazione finale, i gialloblu amministrano senza patemi tornando immediatamente alla vittoria.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 a Firenze contro l’Olimpia Legnaia.

BASKET REGGELLO – ABC CASTELFIORENTINO 61-77

Tabellino: 18-13, 7-22, 15-24, 21-18

Parziali: Poggesi 19, Matteuzzi 4, Matteini 9, Fedeli 22, Lauretti 8, Pagliai 9, Simoncini 2, Ippolito 2, Rosi 2, Bufalini, Di Vilio. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Under 13 Silver

Scontro diretto, differenza canestri e secondo posto conquistati per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che sul parquet dell’Etrusca San Miniato ribaltano il -1 subito all’andata portando a casa l’atteso big match per 49-69. Grandissima prestazione per la truppa gialloblu targata New Orleans Pelicans che approccia con intensità chiudendo sul +9 la prima frazione (10-19) per poi difendere il vantaggio nel secondo quarto e andare al riposo lungo sul 25-33. Al rientro in campo un nuovo break castellano indirizza la sfida (35-49 al 30′) e nell’ultimo quarto i gialloblu sono bravi a tenere alta la concentrazione gestendo con autorità il vantaggio fino alla sirena.

Prossimo impegno domani alle 16.30 al PalaBetti contro la capolista Calcinaia, recupero della terza giornata di ritorno.

ETRUSCA BROOKLYN NETS – ABC NEW ORLEANS PELICANS 49-69

Sono scesi in campo: Bufalini, Pagliai, Arnoldi, Barnini, Pannocchi, Di Vilio, Di Carlo, Pirrone, Giovannoni, Bertelli, Rivola, Anton. All. Corbinelli. Ass. Bruni.

Parziali: 10-19, 15-14, 10-16, 14-20

Minibasket

In campo nel weekend gialloblu i gruppi Aquilotti e Scoiattoli, mentre è stato rinviato il match degli Esordienti contro Santo Stefano. Grande vittoria per gli Scoiattoli 2014 che al PalaBetti hanno battuto per 5 tempini a 1 i pari età del Cus Firenze chiudendo imbattuti anche la seconda fase di campionato. Sconfitta invece per gli Aquilotti impegnati a Scandicci: 4-2 il conteggio finale dei tempini al termine di una buona prestazione che ha mostrato evidenti progressi rispetto alla gara di andata. Nel prossimo fine settimana gli Esordienti saranno attesi sabato alle ore 11 a Montespertoli, mentre alle 17.30 gli Aquilotti ospiteranno la Sestese. Domenica, invece, toccherà agli Scoiattoli: il gruppo 2014, alle ore 9.15, farà visita all’Endas Pistoia, mentre il gruppo 2015/2016 sarà protagonista del pre partita della serie C con un triangolare che, a partire dalle ore 15, vedrà scendere in campo al PalaBetti anche Olimpia Legnaia e Basket Impruneta, che ringraziamo fin da adesso per aver accolto il nostro invito.

Fonte: Abc - Ufficio stampa