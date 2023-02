Appuntamento con la storia. La Savino Del Bene Volley è in Germania

La Savino Del Bene Volley è in Germania, a Schwerin, per la gara di ritorno dei play off di CEV Cup.

La partita è in programma per mercoledì 8 febbraio, quando a partire dalle 19.00 inizierà la sfida contro le padrone di casa del SSC Palmberg Schwerin.

La squadra di coach Barbolini ripartirà dalla vittoria 3-2 ottenuta nella gara d'andata, risultato che la favorisce leggermente, ma che non può concedere rilassamenti. Per superare il turno ed approdare ai quarti di finale la Savino Del Bene Volley avrà infatti bisogno di una vittoria.

Con un successo (per 3-0, 3-1 o 3-2) il passaggio del turno sarà ufficiale. Discorso diverso in caso di sconfitta, se infatti la Savino Del Bene Volley dovesse perdere 3-0 o 3-1 sarebbe eliminata, mentre in caso Schwerin dovesse imporsi per 3-2, allora il passaggio del turno sarebbe deciso in un ulteriore set di spareggio (il “golden set”).

Come detto chi supererà il turno approderà ai quarti di finale, dove entreranno in gioco le squadre che, terze classificate al termine dei gironi di CEV Champions League, verranno retrocesse in CEV Cup.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Scandicci ha indossato in passato la maglia dello Schwerin. Allo stesso modo nella formazione tedesca non ci sono ex Savino Del Bene Volley.

Quello di questo mercoledì sarà il sesto confronto ufficiale tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è nettamente favorevole alla Savino Del Bene Volley, in grado di imporsi in quattro occasioni. Una sola vittoria invece per le tedesche dello Schwerin.

LE AVVERSARIE

La storia del club

Squadra della città di Schwerin, capitale del Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, lo Schweriner è stato fondato nel 1957 e dagli anni '70 si è affermato come una delle formazioni più forti della Germania dell'Est, vincendo sette campionati tra il 1975 e il 1984, di cui cinque consecutivamente. Nello stesso periodo la società tedesca ha conquistato anche la Coppa delle Coppe 1975 e soprattutto la Coppa dei Campioni 1978. Durante gli anni ottanta lo Schweriner si è invece imposto 4 volte nella Coppa di Germania dell'Est.

Con l'unificazione della Germania lo Schweriner si è confermato come una delle formazioni più importanti del territorio tedesco, conquistando nel 1995 il primo titolo nel nuovo torneo. La prima Coppa di Germania è invece arrivata nel 2001. Ad oggi lo Schweriner può vantare dodici campionati vinti e sette coppe nazionali.

La stagione 2022-2023

In questa stagione il SSC Palmberg Schwerin è terzo nella 1. Bundesliga e dopo quattordici giornate di campionato la formazione guidata da coach Felix Koslowski si trova a quota 34 punti in classifica dopo aver fatto registrare 11 partite vinte e 3 perse, con un bilancio di 36 set vinti e appena 11 persi.

Il Palmberg Schwerin, dopo aver eliminato Freisen, Wiesbaden e Stuttgart, è in attesa di affrontare il Potsdam nella finale della coppa nazionale (DVV Pokal) in programma il prossimo 26 febbraio alla SAP Arena di Mannheim.

La Formazione

Il Palmberg Schwerin di coach Koslowski scenderà in campo con Kästner come palleggiatrice, Yüzgenç nel ruolo di opposto, con White e Baijens a comporre il tandem di centrali, Ruddins e Alsmeier in banda e Pogany come libero.

