Devono scontare 10 anni di pena, in carcere dopo i controlli ad Arezzo

Due arresti da parte dei carabinieri di Arezzo durante i controlli nell'ultimo weekend. Due persone sono finite in carcere perché dovevano scontare condanne definitive per 10 anni di pena per reati contro il patrimonio e contro gli stupefacenti.

Le verifiche alla circolazione stradale hanno invece portato al controllo di decine di giovani che, dopo la serata in discoteca, si sono messi alla guida di veicoli. I militari, tramite l'etilometro, hanno sorpreso tre conducenti in stato di ebbrezza alcolica. Per loro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e l’immediato ritiro della patente di guida, in un caso anche il sequestro del mezzo.