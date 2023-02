“Empoli che Scrive”, due sabati di cultura locale agli Agostiniani

Proseguono gli appuntamenti del ciclo letterario ‘Empoli che scrive’, dedicato a tutti gli scrittori empolesi di nascita o d'adozione e ad autori che hanno scritto di Empoli o pubblicati da case editrici empolesi.

Sabato 11 e sabato 18 febbraio 2023, sarà il Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15, ad ospitare nella sua bellezza due presentazioni di libri davvero interessanti: il saggio “Fabio Calvetti. Uno studio in rosso e nero” di Enzo Linari e “Risalire sulla giostra” di Sandra Ragionieri Scotti.

PRIMO EVENTO - Sabato 11 febbraio, alle 17, nel Cenacolo degli Agostiniani si terrà la presentazione del saggio “Fabio Calvetti. Uno studio in rosso e nero” di Enzo Linari. Prima biografia critica del pittore, esponente di spicco della Nuova Figurazione italiana, l’opera ricostruisce l’intero sviluppo del percorso creativo dell’artista avvalendosi di documenti e quadri inediti.

All’iniziativa interverranno tra gli altri: Giulia Terreni, assessora alla cultura del Comune di Empoli, Francesca Cecchi, referente della sezione empolese di ADi-SD empolese, Matteo Bensi, presidente del comitato organizzatore del Premio Pozzale, Filippo Lotti, critico d’arte, e Sabina Spannocchi, storica dell’arte. Saranno presenti l’autore e il pittore Fabio Calvetti.

Nell’occasione sarà anche proiettato il docufilm “Incontro con l’artista”, a cura di Filippo Lotti e con la regia di Guglielmo Meucci.

L’ingresso è libero.

Enzo Linari, docente di scienze umane al liceo “San Giovanni Bosco” di Colle di Val d’Elsa, autore di storie poliziesche, critico del fumetto e cultore di arte contemporanea, ha un saldo legame con Empoli, città dove ha fatto gli studi classici e insegnato per circa venti anni filosofia al liceo linguistico europeo “Conservatorio SS.ma Annunziata”.

SECONDO EVENTO - Sabato 18 febbraio 2023, alle 17.30, sempre al Cenacolo, con Sandra Ragionieri Scotti e il suo ultimo volume intitolato “Risalire sulla giostra”, bookabook, 2022. Dialogherà con l’autrice, Marisa La Vecchia. L’incontro è su prenotazione da effettuare contattando il numero telefonico 0571 757840 oppure inviando una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it.

Il romanzo racconta la storia di un uomo, la sua brillante carriera e il suo declino professionale cui è costretto anche a causa degli effetti della globalizzazione dell’economia. Quando la parabola della sua vita sarà prossima a toccare il fondo, sarà l’incontro con un giovane immigrato congolese a determinarne il destino. Una lettura che suscita nel lettore sentimenti e riflessioni sui condizionamenti delle scelte della vita, sul valore individuale e sociale del lavoro, sull’importanza dei rapporti affettivi e sull’amicizia.

Sandra Ragionieri Scotti, laureata in economia, insegnante per un lungo periodo all’Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” di Empoli, poi dirigente scolastico. Nel 2015 pubblica il saggio La scuola di Renzi è davvero “buona”? (Ed. Dissensi) e nel 2020 il romanzo Il Falso (Ed. PortoSeguro), entrambi testi in cui sceglie di affrontare temi etici e sociali.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli