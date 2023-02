Empoli Vintage, torna la due giorni al Palazzo delle Esposizioni

Torna ad Empoli, per la sua terza edizione, Empoli Vintage, sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli in Piazza Guido Guerra, dalle ore 10 alle ore 20 organizzata dall'Associazione Ganzo! Eventi Culturali con il patrocinio del Comune di Empoli.

"Se sei un appassionato di oggetti Vintage e ami perderti nella magica atmosfera di altri tempi, questo è l'evento che fa per te!" spiegano gli organizzatori. Alla terza edizione di Empoli Vintage saranno presenti 45 espositori da tutta Italia con stand di abbigliamento, accessori, bigiotteria, collezionismo, vinili, cd e altro. Ingresso 4 euro, ridotto 3 euro per i possessori della borsa in cotone con il logo Vintage&Vinili.

Empoli Vintage, il programma

Al palazzo delle esposizioni ci saranno il vintage bar, per drink e merende, il "Maggiolino Bumblebee" l'auto premiata al 19esimo Pisa Vintage del club automobilistico La Gherardesca e poi ancora slot machine d'epoca in esposizione e videogames vintage con cui poter giocare. "Saranno presenti alcuni tipi di Pong (1976), Atari 7800 (1984), alcuni c64 (1983 e 1985), c16 e plus/4 (1984), Amiga1200 (1992), Nes, Snes, Sega Master System e Mega Drive. Si potrà giocare con i giochi più famosi tipo: Space invaders, arkanoid, pac-mac, bubble-bobble, ghost ‘n goblins, R-Type, Golden Axe e molti altri". Uno spazio a cura dell’Associazione culturale BitRetrò, il cui scopo è il recupero, la conservazione e la diffusione del retrocomputing, cioè di macchine, documentazione e materiali legati alla storia dell’informatica.

Sabato 11 febbraio

Ore 11, racconto audio, video, rarità "Pink Floyd and The Dark Side Of The Moon 50 years" a cura di Marco Masoni, critico musicale e storico del pop e rock. L'album sarà presente in varie versioni uscite dal 1973 ad oggi. "Sì - conferma Masoni - il successo e il fascino di questo 33 giri resta incredibilmente intatto dopo 50 anni, potenza della qualità delle canzoni, della registrazione perfetta con cui ancora oggi si testano gli impianti stereo e della semplicissima e riconoscibile copertina, entrata nella storia del design e della grafica. Sia i Pink Floyd che Roger Waters da solo hanno nel corso di molti tour eseguito live l'intero album, sempre con grande successo. Raccontare per bene questo caposaldo della cultura dell'ultimo mezzo secolo credo sia quasi un dovere".

Ore 16, "Dall'Elea 9003 all'M24: la storia dell'informatica Olivetti". Il dialogo, tra Giovanni A. Cignoni progetto HMR, lo scrittore Maurizio Gazzarri, Francesco Gori dell'associazione BitRetrò, affronterà la storia dell'informatica. "I computer hanno cambiato le nostre vite, ma come sono nati e come si sono sviluppati? Con l’occasione sarà possibile visionare e utilizzare alcuni modelli rappresentativi della storia dell’informatica Olivetti". Al termine dell’incontro, firmacopie dei libri di Maurizio Gazzarri "Elea 9003. Storia del primo calcolatore elettronico italiano" e "I ragazzi che scalarono il futuro".

Domenica 12 febbraio

Ore 16, "Social barber, vieni a farti la tua barba vintage!". "Il Social Barber di via Ponzano a Empoli effettuerà due tagli di barba particolari con due barbieri e due modelli e a seguire sarà possibile per il pubblico tagliarsi la barba Vintage!".