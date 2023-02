Gorno del ricordo, le iniziative a Santa Croce

"Per troppo tempo le sofferenze patite dagli italiani giuliano-dalmati con la tragedia delle foibe e dell'esodo hanno costituito una pagina strappata nel libro della nostra storia".

(Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 10 febbraio 2015)

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito con legge 30 marzo 2004 n. 92 per conservare e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” il Tavolo della Memoria organizza la conferenza “Dall’oblio al ricordo – Storia di un confine difficile”, che si terrà sabato 11 febbraio alle ore 10:30 in Saletta Vallini.

La conferenza tenuta dal professor Pietro Finelli sarà un’occasione importante per approfondire la complessità degli avvenimenti che si verificarono sul confine orientale alto-adriatico in un lungo arco temporale, cercando di individuare le cause che portarono ad un esodo di circa 250mila profughi italofoni e qualche migliaia di slavi.

Verrà inoltre realizzata una bibliografia ragionata che sarà proposta alle classi terze dell’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno come materiale di approfondimento a disposizione delle e degli insegnanti.

Pietro Finelli è direttore e coordinatore dell’attività scientifica, didattica e di ricerca dell’Istituto Domus Mazziniana di Pisa, docente presso l’Università degli Studi di Pisa dove è titolare del corso “Istituzioni di Storia Contemporanea”. È autore di numerosi saggi e articoli pubblicati su riviste specializzate. Si occupa prevalentemente di Storia politica del Lungo Ottocento con particolare riguardo alle correnti democratiche e al tema della rappresentanza.

