Guida ubriaco e reagisce quando gli ritirano la patente

A Pisa i carabinieri hanno denunciato una persona per guida in stato di ebbrezza e interruzione di servizio di pubblica necessità. Nello specifico, hanno sottoposto a controllo, avvalendosi del test con etilometro, un conducente di un'auto, riscontrando un tasso alcolemico pari a 1,17 g/l, ben oltre il limite consentito. Tale infrazione ha comportato il ritiro della patente di guida. Inoltre l'uomo, che voleva tornare in possesso del proprio documento di guida, ha ostacolato le operazioni dei carabinieri, mettendosi davanti l'auto dei militari per scongiurare il proseguo del servizio. Ha anche ripreso il tutto col cellulare.