Introspezioni, poker d'artisti alla Fornace Pasquinucci

Introspezioni è il titolo della seconda mostra in calendario alla Fornace Pasquinucci. I protagonisti sono due acquerellisti Carmela Rizzi e Leonardo Locchi, la fotografa Barbara di Donato e lo scultore e fotografo Davide Rebeschini.

Le opere scaturiscono dall'inconscio di questi artisti e invitano lo spettatore a guardarsi dentro, creando emozioni.

Davide Rebeschini propone opere fotografiche e scultoree, ama raccontare il disagio, la solitudine, l’angoscia, la lotta di ciascun individuo a trovare il proprio equilibrio, il proprio posto nella vita. Racconta storie surreali ed assurde, con poesia e delicatezza.

Barbara di Donato è una fotografa professionista e fototerapeuta. Esperta in metodi e poetiche della narrazione ama i ritratti; per lei fotografare è un incontro, una relazione, è illuminare l’unicita’ di ognuno.

Carmela Rizzi ha l’abilitazione all’insegnamento di discipline pittoriche. Presenta opere su carta con la tecnica dell’acquerello, con interventi a penna e a matita colorata. Carmela esprime, tramite la ricchezza dei suoi colori, emozioni, la fragilita dell’essere, la passione, il presente, il passato e la fantasia. Gli elementi pittorici si intrecciano sulle sue tele e invitano lo spettatore a non fermarsi alle immagini evidenti, ma a ricercare ciò che non emerge in superfice sulla tela ma andare in profondità, come nella vita.

Leonardo Locchi insegna discipline pittoriche presso il Liceo Artistico Virgilio di Empoli. Espone una selezione di opere relative alla produzione artistica del 2019 fino ad oggi. Un percorso fatto di immagini sulla quotidianita’, persone oggetti, nella loro casualità, che generano impressioni ed emozioni. I lavori presentati sono quasi tutti dipinti ad acquerello, su carta, e tela grezza stesa sul telaio. Locchi dice che questa tecnica, “l’acquerello” lo affascina per la sua leggerezza, la mancanza di corpo, la trasparenza della luce. L’acqua è l’elemento che aiuta nella velocita’ di esecuzione come fosse una danza che coglie l’essenzialita’ delle cose e dell’anima.

Una mostra interessante da non perdere, l’inaugurazione è in programma sabato 11 febbraio ore 17, mentre venerdi’ 17 febbraio alle ore 21.15, la musica di “Bianchi Pucci Archtop Duo” con rivisitazione di brani pop italiani e internazionali in chiave jazz con protagonista la chitarra.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino al 26 febbraio: dal giovedì alla domenica dalle 17 alle 19.

Fonte: Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci