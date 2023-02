Luce nuova nel Giro d'Empoli, 500 punti luce da sostituire

Ha preso il via nella giornata di oggi, martedì 7 febbraio 2023, l'ultima fase dell'intervento di efficientamento energetico che ha interessato l'illuminazione pubblica di tutta Empoli: arriva quindi a conclusione il progetto di sostituzione delle lampade con corpi illuminanti a led, dopo aver toccato tutte le frazioni. In questo ultimo stralcio dell'intervento saranno sostituiti circa 500 lampioni.

La zona interessata dall'intervento, la cui conclusione è prevista in estate, va oltre i confini del centro storico. Oltre a strade e piazze del 'giro', la ditta incaricata interverrà anche in via Leonardo da Vinci, piazza della Vittoria, via Tinto da Battifolle, via Roma, via Salvagnoli, via Molin del sale, piazza Ristori, via delle Chiassatelle, via degli Orti, via Chiarugi, via Fratelli Rosselli, via Carrucci, via Cavour, via Dogali, via dell'Ospizio, via Polidori, via delle Antiche Mura, via M. Fabiani, via Giovanni da Empoli (un tratto), via Bonistalli, via S. Ferrante e piazza Gramsci.

Entrando nel dettaglio, nel centro storico (zona a ztl) saranno installate le lanterne tradizionali, modello scelto dai cittadini al termine di un percorso partecipativo concluso nel marzo 2021: saranno collocate al posto sia delle attuali lanterne sia degli attuali proiettori presenti nella zona. L'intervento permetterà anche di riottimizzare le linee che riguardano la pubblica illuminazione.

Nelle aree 'esterne' alla zona a ztl, saranno invece installati dei proiettori sotto-gronda, fissati agli edifici allo stesso modo delle lampade attuali. L'esecuzione dei lavori non comporterà interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica alle utenze private, in quanto le linee di pubblica illuminazione hanno un'alimentazione indipendente.

L'intervento nel centro città, avviato dopo il via libera da parte della Soprintendenza, rientra nel Piano Comunale di Illuminazione Pubblica. Grazie all'appalto aggiudicato all'azienda Citelum, il cui importo netto ammonta a 7.334.400 euro e prevede oltre che la sostituzione dei punti illuminanti anche la manutenzione della pubblica illuminazione per un periodo di dieci anni (scadenza 2029), saranno sostituiti circa 7mila punti luce in città, con corpi luce a led più performanti, che convogliano il flusso luminoso solo verso il basso, eliminando l’effetto aureola attorno al palo e diminuendo l’alone luminoso e quindi a basso impatto energetico. Ciò significa anche ridurre di 1.367 tonnellate il consumo di CO2 ogni anno, oltre che un beneficio economico.

"Quello che prende il via quest'oggi - sottolinea Antonio Ponzo Pellegrini, assessore all'Innovazione, alla Sicurezza e al Decoro urbano del Comune di Empoli - è l'ultimo tassello rispetto all'intervento che ha visto al centro negli ultimi anni la pubblica illuminazione e un nuovo concetto di pubblica illuminazione in chiave abbattimento del livello di inquinamento e di efficientamento energetico. Siamo partiti con questo intervento dalle frazioni per poi concludere con il centro anche per valorizzare tutto il territorio e per migliorare la vivibilità nelle zona della 'cintura' urbana. Un percorso nel quale abbiamo anche cercato di capire se fosse possibile mantenere e quindi riutilizzare i vecchi corpi illuminanti procedendo con una sostituzione dei punti luce, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo eseguito la completa sostituzione delle strutture, strutture che nel centro storico sono state oggetto di un processo partecipativo in modo da coinvolgere i cittadini anche in questa scelta".