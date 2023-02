Lavoro nei calzaturifici, da Fucecchio si cerca tanta manodopera

Ci sono settori produttivi nei quali la ricerca di manodopera qualificata da parte delle aziende è costante. Uno di questi è sicuramente quello della calzatura che nel Comprensorio del Cuoio, tra le province di Pisa e Firenze, trova sicuramente una delle massime espressioni regionali. Trovare operai pronti per essere inseriti in produzione non è affatto semplice come qualcuno potrebbe pensare e molte aziende, che qui producono per le grandi firme del Made in Italy, sono sempre alla ricerca di personale.

Una buona fetta di questi calzaturifici ha sede a Fucecchio e per questo motivo il sindaco Alessio Spinelli è da sempre molto attento al legame tra il mondo della formazione professionale, della scuola e quello dei principali settori produttivi locali. Se sulla scuola si sono fatti importanti passi in avanti, tanto che a Fucecchio da alcuni anni sono attivi gli indirizzi “Moda” e “Calzatura” presso l'istituto “A. Checchi”, sulla formazione professionale molte aziende hanno cominciato anche a fare squadra, come nel caso del consorzio Toscana Manifatture che raccoglie alcune delle principali imprese del settore calzaturiero della zona.

Nella sede del consorzio questa settimana ha preso il via un percorso professionale, rivolto a persone disoccupate, su taglio e orlatura, dove si apprendono tutti i processi di preparazione della tomaia della scarpa. In contemporanea nei locali adiacenti è giunto alla terza settimana il corso di formazione per addetti alla manovia, qui invece, in una manovia sperimentale, si imparano tutte le operazioni per il montaggio della calzatura, fino al confezionamento.

Ieri il sindaco Alessio Spinelli ha fatto visita ai docenti, ai partecipanti al corso e al direttore di Toscana Manifatture, Gianluca Papini, apprezzando ancora una volta una realtà formativa di grande spessore, sia per i mezzi tecnologici all'avanguardia che utilizza per preparare i futuri operai al mondo lavoro, sia per le capacità dei docenti, persone altamente specializzate che hanno raggiunto l'età della pensione e che tornano “tra i banchi” per dare il loro contributo di esperienza.

“Quella di Toscana Manifatture e dei percorsi formativi – dice Spinelli – è una realtà che offre un grande contributo al nostro territorio e al mondo del lavoro, sia perché riesce a dare una risposta in termini di personale alle aziende associate ma anche perché inserisce le persone in cerca di lavoro in un percorso che si conclude quasi sempre con un'assunzione e quindi con una prospettiva di vita migliore”.

“In effetti – conferma il direttore Papini - le persone che escono dai nostri corsi di formazione hanno ottime possibilità di entrare nel mondo del lavoro come addetti in aziende che producono scarpe. Nel corso precedente a quello attualmente in svolgimento, ad esempio, tutti i partecipanti sono riusciti a trovare un contratto di lavoro e, devo dire, anche con grande soddisfazione da parte delle ditte che li hanno assunti. Nel nostro settore le persone che si impegnano con passione nel percorso formativo hanno veramente ottime prospettive”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa