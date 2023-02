Dalla Sicilia a Certaldo, 101 anni per Margherita Fusalli

La scorsa settimana un compleanno importante alla casa di riposo Egiziano Giglioli di Certaldo. Con qualche giorno di ritardo il sindaco Giacomo Cucini e l'assessora Clara Conforti hanno omaggiato Margherita Fusalli per i suoi 101 anni, compiuti lo scorso 28 gennaio.

Un traguardo importante che, come tale, non poteva non essere festeggiato. "Sono felice", ha detto, ringraziando i presenti e ricordando la propria storia, da quando dalla Sicilia si è trasferita a Certaldo, dove viva da una vita.

Per l'occasione alla signora Margherita è stata conferita una pergamena con gli auguri da parte di tutta l'Amministrazione.