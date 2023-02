Pagamenti alle imprese, Bagno a Ripoli tra i Comuni migliori

Pagamenti alle imprese, Bagno a Ripoli si conferma tra i Comuni più "sprint". Lo scorso anno il 100% dei pagamenti è stato effettuato con una media di 15 giorni, dimezzando di fatto i tempi rispetto alla data di scadenza che per le pubbliche amministrazioni è pari a 30 giorni. Non solo. Le tempistiche migliorano di anno in anno. Nel 2018 il Comune ha effettuato i pagamenti alle imprese con un anticipo di 7 giorni e nel 2019 di 9 giorni. Nel 2020 l’anticipo ammontava a 11 giorni e nel 2021 è stato pari a 14. Nel 2022 le fatture totali sono state 3697 per un importo totale di circa 16,5 milioni di euro.

“I dati sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni confermano la solidità dei conti comunali e l’organizzazione della macchina amministrativa e in particolare dalla parte finanziaria – commenta il sindaco Francesco Casini -. Ogni anno migliorano le prestazioni, sinonimo di risposte alle imprese, per le quali pagamenti veloci sono vitali, e nuove opportunità per le nostre economie”.

“Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore al bilancio Enrico Minelli –, Bagno a Ripoli conferma un trend di miglioramento costante negli ultimi anni. Pagare le imprese 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza è un risultato straordinario di per sé. Ancor di più se rapportato alle medie nazionali, dove ancora oggi si registrano sforamenti e ritardi”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa