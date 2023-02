Piano operativo e strutturale di Lamporecchio al via

Il Comune di Lamporecchio comunica l'avvio del procedimento del Piano Operativo e variante al Piano Strutturale Intercomunale. Di seguito la nota dell'amministrazione comunale:

SI AVVISA la cittadinanza che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 142 del 21/12/2022 è stato avviato il procedimento per la formazione della prima variante al Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010

- che con delibera di Giunta Comunale n. 143 del 21/12/2022 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010.

Prosegue inoltre il rilievo del patrimonio edilizio Urbano ed Extraurbano ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014 per la formazione del Piano Operativo Comunale. Dal giorno 10 gennaio 2023 saranno presenti tecnici incaricati da Comune per effettuare i rilievi fotografici e saranno in possesso della lettera di incarico da parte del Comune.

Si informa che il giorno MERCOLEDI' 15 FEBBRAIO, ore 10:00, presso il Teatro Comunale, saranno presentati i contenuti di quanto sopra esposto. Si invita pertanto la cittadinanza, i tecnici professionisti e le associazioni di categoria a partecipare.

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Urbanistica ai seguenti numeri: 0573/800636, 0573/800630, 0573/80064.