Ponte alla Pergola: pubblicato un bando ristrutturazione, messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico

Il Comune di Pistoia ha pubblicato un bando per affidare i lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza sismica ed efficientamento energetico della scuola primaria Modesta Rossi di Ponte alla Pergola per un investimento di 1.437.000 euro erogati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto devono presentare le offerte entro il 28 febbraio alle ore 10 solo in modalità online attraverso la piattaforma telematica start all’indirizzo https://start.toscana.it sulla quale si trovano il bando e il disciplinare di gara, il capitolato e i modelli necessari per partecipare alla gara.

Si tratta di lavori suddivisi in due stralci in modo da interferire il meno possibile con l’attività scolastica. Il primo stralcio comprende opere edili ed impiantistiche necessarie a rendere funzionali, agibili e completamente utilizzabili in sicurezza le 5 aule didattiche (sia del piano terra sia del primo piano), la sistemazione dei servizi igienici e degli spazi comuni di collegamento delle aule, oltre a completare interamente le opere di consolidamento strutturale dell'edificio. Inoltre saranno realizzati interventi per suddividere lo spazio del cantiere e l’area di pertinenza scolastica attraverso delle recinzioni, mentre nella scuola sarà realizzato un cartongesso con isolante acustico per attutire i rumori del cantiere di lavoro durante le ore scolastiche. Per quanto riguarda il secondo stralcio di lavorazioni sono in programma opere di finitura interne ed esterne, il completamento di lavori impiantistici, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico.

Fonte: Ufficio stampa Comune Pistoia