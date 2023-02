Primarie Pd, al circolo di Montelupo vota il 75% degli iscritti

Lunedì 6 Febbraio dalle ore 19 alle ore 23 si è svolta l’assemblea congressuale degli iscritti della Unione Comunale PD di Montelupo Fiorentino.

Il segretario dell’unione comunale e i segretari dei 3 circoli esprimono soddisfazione e ringraziano gli iscritti per la presenza e l’alta partecipazione al voto, 75% rispetto al numero degli iscritti, per la scelta dei due candidati per le primarie aperte di Domenica 26 Febbraio.

Risultato del congresso degli iscritti per l’unione comunale di Montelupo Fiorentino

Iscritti votanti 105.

Voti:

72 - Stefano Bonaccini (68,5%)

23 - Elly Schlein (21,9%)

7 - Gianni Cuperlo (6,6%)

1 - Paola De Micheli (0,95%)

2 - Nulle (1,95%)

Fonte: Unione Comunale Partito Democratico – Montelupo Fiorentino