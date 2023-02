Furto aggravato, una persona è stata denunciata a Pisa. Il 5 febbraio i carabinieri sono intervenuti in un noto esercizio commerciale in centro su richiesta di un addetto alla vigilanza. Questi aveva colto in flagranza una donna che stava rubando abbigliamento e bigiotteria. La donna, stando ai militari, aveva con sé la refurtiva, successivamente riconsegnata ai proprietari. La malvivente è stata denunciata.