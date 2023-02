Alla scoperta della Brancoleria con il Geco

Il Gruppo Escursionistico Colori Organizzato GECO di Castelfiorentino, che appartiene alla Federazione Escursionistica Italiana, organizza per i soci una escursione storico-naturalistica per conoscere la Brancoleria e i suoi borghi.

La Brancoleria è un territorio piccolo e stupendo, nascosto ai più, difficile da girare e forse oggi anche da vivere. Si trova affacciata sul fiume Serchio, in provincia di Lucca, in una graziosa vallata stretta e scoscesa, lungo le pendici dell’Altopiano delle Pizzorne. Numerose sono però le testimonianze della presenza millenaria, dalle pievi alle strade antiche, di castelli e borghi fortificati.

Come Vinchiana, la pieve di San Giusto a Brancoli, di Sant’Ilario a Brancoli, San Lorenzo a Brancoli, Pieve di Brancoli, Cignano, Piazza a Brancoli, Ombreglio, sono luoghi antichi documentati fin dal 774, nel territorio della contessa Matilde.

Arrivati nella Brancoleria, come non visitare la grande croce di Brancoli, costruita nel 1900 sulla parte più alta del monte a 700 metri sul livello del mare, sul luogo dove sorgeva una antica torre longobarda e dove poi la Repubblica di Lucca, fin dal 1594 erige una grande torre in grado di trasmettere segnalazioni alle torri sul monte Bargiglio, chiamata “occhio di Lucca” e visibile fin dalla Torre del Palazzo, dentro le mura urbane di Lucca.

Dopo il XVII secolo la torre non venne più utilizzata e al suo posto, nel 1900 venne eretta una grande croce di 18,30 metri progettata dall’ing. Gaetano Orazi. Alla fine di luglio 1944 le truppe tedesche che avevano costruito nella vallata la Linea Gotica, per paura che la croce diventasse un punto di riferimento per l’aviazione alleata e le truppe a terra, la fecero saltare. Questo avvenne il 21 luglio 1944 alle 19.45. Alla fine della guerra si intrapresero iniziative per la sua ricostruzione; i lavori furono affidati al genio Civile di Lucca, che nel 1958, il 23 agosto, inaugurò la nuova croce di Brancoli alta 18,40 metri.

Il basamento della nuova croce venne ricostruito utilizzando le pietre di quella vecchia.

L'itinerario escursionistico ad anello di circa 6,95 km che porterà alla Croce di Brancoli. È previsto pranzo al sacco.

È richiesto abbigliamento da trekking.

I partecipanti partiranno da Castelfiorentino con la propria auto. Obbligatoria la tessera con assicurazione rct e infortuni 2023.

Dislivello di 250 metri.

Per informazioni: Alessio Latini, alessiolatinigeco1@gmail.com.

Fonte: Ufficio Stampa