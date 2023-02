Si lancia dalla Torre Guinigi, muore giovane a Lucca

Un uomo di 24 anni è morto a Lucca dopo essere caduto dalla Torre Guinigi. Il fatto è avvenuto in pieno centro storico la mattina di martedì 7 febbraio. A dare l'allarme alcuni passanti, sul posto è subito intervenuto il 118 con un'automedica e un'ambulanza, e inizialmente era stato allertato anche l'elicottero Pegaso.

Il giovane, di professione infermiere, aveva annunciato il gesto sul suo profilo Facebook. Stando alle testimonianze, dopo aver acquistato il biglietto ed essere salito in cima alla torre alberata, il 24enne avrebbe scavalcato le ringhiere e si sarebbe gettato nel vuoto.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).