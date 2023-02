TerzoPolo, parte la corsa per Palazzo Gambacorti

“Un progetto politico autonomo, un nostro programma per il futuro di Pisa, una candidatura al governo della città che superi le divisioni ideologiche e lavori davvero al servizio dei cittadini pisani”

Il “TerzoPolo” pisano, rappresentato dagli organismi territoriali di Azione ed Italia Viva, sulla spinta della scelta nazionale dei due partiti di federarsi e lavorare per un partito unico, lancia la sfida per le prossime elezioni amministrative a Pisa.

“Il nostro lavoro di questi ultimi mesi, si legge in un documento, dopo l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni politiche in città, con una percentuale di voti che ha superato l’8%, si è concentrato sulla creazione di un percorso programmatico partecipato e inclusivo, da realizzare ascoltando e recependo le istanze dei cittadini. Un percorso che guarda alla risoluzione dei problemi e al rilancio della città più che ai nomi dei potenziali candidati; abbiamo preferito lavorare sull’idea di città, sul suo futuro e sui progetti che possano permetterne lo sviluppo, piuttosto che occupare con un nome una casella.”

“Abbiamo deciso di concludere questo percorso, quindi, continuano gli esponenti di Azione ed Italia Viva, con due assemblee pubbliche, che si svolgeranno il 18 ed il 25 febbraio, a conclusione di un percorso di elaborazione programmatica compiuto su tavoli di lavoro tematici. Concluderemo il lavoro programmatico, identificando i punti caratterizzanti del programma, quelli che porteremo al centro della discussione politica cittadina. Questi punti e la nostra intera idea della Pisa del prossimo decennio la presenteremo, in una grande manifestazione, appunto il 25 febbraio, nella quale, insieme a tutti i pisani che crederanno in questo progetto, sceglieremo la candidata o il candidato che rappresenterà queste idee nella prossima campagna elettorale”.

“È nostra ferma intenzione inoltre, si legge in conclusione, aprire questo progetto, sin da subito, a tutte quelle forze politiche, sia nazionali che civiche, che in esso si riconoscono; tutte quelle forze riformiste, socialiste e liberal democratiche con le quali abbiamo in comune la passione per la Politica e l’amore per la nostra città, sono le benvenute a partecipare, da protagoniste principali, a questo progetto che, crediamo, possa segnare una svolta per Pisa e per i pisani, una svolta che porti nuove idee e grandi competenze a guidare la città da Palazzo Gambacorti.”

Fonte: Ufficio Stampa