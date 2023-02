Accoraccoro, cori popolari a Cortenuova

Torna sabato 11 febbraio alle 21,30 al Circolo Arci Cortenuova di Empoli Accoraccoro, la rassegna di cori popolari, giunta alla sua quarta edizione, organizzata da Arci Empolese Valdelsa e Mirincoro.

Questa serata rappresenta un momento importante di diffusione della cultura popolare e dell’esperienza artistica e umana dei cori. Intesi non solo come “luoghi” di apprendimento e di tecniche canore, ma soprattutto officine di socialità, di aggregazione di condivisione di valori e regole: Saranno tre i cori che si esibiranno: il Mirincoro di Empoli, Ribelli in cor di Firenze e Le vie del Canto di Genova, accumunati da un repertorio popolare e dalla volontà di unire la dimensione musicale-corale con quella culturale e sociale, aggregativa. Il Mirincoro di Empoli, coro laico e popolare nato nel 2016 sotto il patrocinio dell’Arci Empolese Valdelsa e sotto la guida di Simone Faraoni e Ilaria Savini, propone un repertorio popolare italiano, europeo ed extraeuropeo, attingendo da vari stili e culture musicali e affrontando tematiche diverse. E’ un coro che arriva a contare fino a 50 elementi che ha preso parte a momenti di vario genere, dalle rassegne musicali a eventi di raccolta fondi dove presente è sempre l’incontro fra dimensione musico-corale e quella sociale Ribelli in Cor è il coro del Circolo Arci “Fra i lavoratori” di Porta al Prato di Firenze, nato a fine febbraio 2019 è condotto da Camilla Caparrini. Il coro, fin dalla sua nascita, attraverso la tradizione orale del canto polifonico e la forza travolgente della musica si impegna a promuovere, diffondere e rilanciare la cultura di lotta e di resistenza. Le Vie del Canto è un coro di canto popolare genovese, ma anche un'associazione, nata nel 2006, con l'obiettivo di sviluppare un lavoro di ricerca e rielaborazione delle tradizioni musicali e canore della Liguria e di altre regioni italiane, intendendo il canto di tradizione orale come mezzo di comunicazione, aggregazione, ponte verso il futuro ma ancorato alla memoria, luogo di incontro e scambio tra “culture”. Le Vie del Canto sono anche e soprattutto un gruppo di persone che condividono un impegno politico e un piccolo sogno, la voglia di cantare e di farlo per esprimere e condividere sentimenti comuni ma fondamentali: la sete di libertà, la lotta all'oppressione, allo sfruttamento alla guerra. I loro canti raccontano la vita e il lavoro, l'amore e il dolore, e fanno parte di quell'espressione popolare che attraversa i popoli e i secoli. Il gruppo si è formato attraverso l'incontro con Giovanna Marini e tanti altri maestri in Italia e all'estero ed è attualmente guidato da Maria Ponsano.

L’ingresso è gratuito e riservato ai soci arci.

