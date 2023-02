Aprono le iscrizioni al 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

Aprono oggi le iscrizioni al 46° rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma il 10 e 11 marzo, e si comincia a respirare il clima di un nuovo, atteso Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, massima espressione del rallismo tricolore.

Fino a mercoledì 1° marzo, data di chiusura, affluiranno ad Organization Sport Events le adesioni alla gara, mentre Aci Sport raccoglierà le iscrizioni al CIAR Sparco 2023: poco più di venti giorni per avere un quadro significativo di equipaggi, vetture, team e Case che daranno la caccia ai titoli tricolori più importanti. Primo fra tutti quello riservato ai Conduttori, preda lo scorso anno di Andrea Crugnola, navigato da Pietro Elia Ometto, portacolori di Aci Team Italia con la Citroen C3 Rally2 Fpf., che proprio al Ciocco hanno iniziato la cavalcata tricolore vincente.

Il 46° rally Il Ciocco e Valle del Serchio aprirà anche le ostilità sportive della Coppa Rally di 6^ Zona 2023, con coefficiente maggiorato a 1,5 e percorso ridotto nel chilometraggio: da qui partirà il cammino agonistico di quegli equipaggi che daranno la caccia al titolo di Zona e all’accesso alla prestigiosa Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2023.

LUCCA, CASTELNUOVO GARFAGNANA E IL CIOCCO CARDINI DEL “CIOCCO” 2023

Sono ben 45 le edizioni nel prestigioso archivio del rally Il Ciocco e Valle del Serchio che riesce, ogni anno, a mettere in scena nuove proposte e nuove idee per rendere la gara sempre accattivante e di contenuto.

Nell’ottica di coinvolgere il territorio provinciale in quello che è l’evento motoristico più importante della stagione, e grazie alla fattiva collaborazione e alla adesione convinta della Amministrazioni comunali interessate e all’Automobile Club, stavolta è il capoluogo Lucca ad ospitare la partenza del rally Il Ciocco, preceduta dalle operazioni di verifica tecnico sportiva: queste ultime si svolgeranno presso l’Automobile Club Lucca, mentre lo start del rally è previsto presso il suggestivo Caffè della Mura, nel centro della città. L’evento è ancor più significativo in quanto Lucca, per la prima volta nella lunga storia del rally, è sede di partenza del “Ciocco”.

Nuovo anche il tratto di strada dove verrà effettuato lo shakedown, sulla prova speciale “Mutigliano”, vicino alla città di Lucca.

È un ritorno, invece, quello della medievale Castelnuovo Garfagnana nell’ambito del rally Il Ciocco. Ospiterà l’arrivo finale, nella splendida piazza principale di Castenuovo Garfagnana, proprio sotto alla maestosa Rocca Ariostea.

Confermato, come sempre, presso la Tenuta Il Ciocco, accogliente e dalla natura spettacolare, il cuore operativo dell’evento, con Direzione gara, Sala stampa, Segreteria e tutti gli altri servizi del rally, il Parco Assistenza, il riordino notturno tra le due sezioni di gara, nonché la adrenalinica “Power Stage” la prova spettacolo in diretta televisiva, che assegnerà i primi punti tricolori del 2023.

LE IMPORTANTI VALIDITÈ DEL 46° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

Sono davvero tante le validità importanti di cui si fregia il 46° rally Il Ciocco e Valle del Serchio.

Prova di apertura del C.I.A.R. Sparco 2023, sia per i Conduttori che per i Costruttori, Assoluto e Due Ruote Motrici, con quattro titoli distinti, il rally Il Ciocco sarà prova valida per il C.I.R.P. Sparco Campionato Italiano Rally Promozione, che prevede un titolo anche per le Due Ruote Motrici, per il Campionato Italiano R1, per alcuni Trofei Monomarca - tra i quali debutta al rally Il Ciocco il GR Yaris Rally Cup di Toyota, mentre è confermata la Suzuki Rally Cup -, per le Coppe Aci Sport, in palio sia nel CIAR che nel CIRP.

Al “Ciocco” debutta anche la nuova serie Pirelli denominata Pirelli Star Rally4, aperta alle vetture di questa categoria, “orfane” dei Trofei Peugeot e Renault. Il montepremi si annuncia molto interessante e la serie andrà a coprire tutti i Campionati Italiani – CIAR Sparco, CIRTerra, CIRAsfalto, e anche l’IRC.

Sicuramente da ricordare l’importante montepremi in denaro, quest’anno ancor più consistente, messo in palio da ACI Sport per il campionato tricolore più importante.

Il “Ciocco” sarà inoltre la prova di apertura della Coppa Rally di Zona 2022 per la Zona 6 con coefficiente 1,5, dove fare risultato sarà di certo rilevante per l’accesso alla ambita Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2023.

All’interno della Coppa Rally di Zona si articola anche il Trofeo Pirelli Accademia, riproposto anche nel 2023, dopo il grande successo dello scorso anno.

Ancora riservato alla Coppa Rally di Zona il confermato R Italian Trophy, anche questo reduce da un notevole successo di adesioni nel 2022.

Il Rally Il Ciocco Coppa Rally di Zona sarà valido per il 15° Trofeo Rally Toscano, serie promossa dalla Delegazione Regionale Aci Sport della Toscana, ricavato dai rally nazionali per auto moderne e storiche su asfalto che si svolgono in Toscana, riservato ai conduttori licenziati presso uno degli ACI della Toscana.

La gara tra Mediavalle e Garfagnana sarà anche prova valevole per il 18° Premio Rally Automobile Club Lucca, serie di successo promossa dall’istituzione automobilistica provinciale. La partecipazione è riservata ai titolari di licenza ACI Sport di Concorrente/Conduttore o Conduttore e Soci dell’Automobile Club Lucca, in regola per l’anno 2023.

Fonte: Ufficio Stampa