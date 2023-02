Att, il 2022 di formazione e di continuità assistenziale

L’attività del Servizio di Cure Domiciliari dell’Associazione Tumori Toscana nel 2022 è stata caratterizzata da due elementi di significativa criticità:

1. l’elevato turn-over di Medici ed Infermiere

2. difficoltà ad assumere nuovi medici

Per rispondere a queste criticità sono state poste in essere alcune iniziative:

1. Nurses UpGrade: programma di formazione finalizzato a migliorare le competenze delle infermiere nella gestione dei sintomi più comuni, della comunicazione con la famiglia, nella gestione del fine vita.

2. Introduzione della Telemedicina: un uso “proporzionale” di questa metodica (alternanza di visite in presenza e visite in telemedicina in un rapporto di 2:1) ha consentito di garantire continuità assistenziale, utilizzando al meglio le risorse senza snaturare la mission di ATT.

3. Formazione continua dei Medici: oltre a lezioni frontali, webinar e journal club sono stati organizzati incontri webinar con la partecipazione di Medici di Servizi analoghi ad ATT al fine di stimolare il confronto e lo scambio di esperienze.

Nel 2022 ATT ha collaborato con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze per un progetto formativo rivolto agli studenti del 2° anno di corso. Sono state effettuati tre seminari finalizzati a far conoscere agli studenti la realtà della professione medica in una delle sue declinazioni più difficili, ovvero le cure domiciliari oncologiche. Il gradimento dei Responsabili del Corso di Laurea (Prof. Linda Vignozzi e Prof. Donatella Lippi) e degli studenti coinvolti è stato altissimo, come testimoniato dai numerosi studenti che hanno chiesto di frequentare in ATT.

L’insieme di queste iniziative ha consentito ad ATT di garantire:

• Rapidità nel rispondere alle richieste di assistenza. Tutte le prime visite sono state effettuate entro 48 ore dalla richiesta.

• Continuità assistenziale. Nessuna assistenza è stata interrotta o rimandata per carenze di personale.

• Qualità nell’assistenza. Il dato più sensibile è dato dalla percentuale di decessi a domicilio, considerato – a livello internazionale – un indicatore della qualità dell’assistenza domiciliare. Nel 2022, l’85% dei decessi – fra i pazienti seguiti da ATT – è avvenuto a domicilio, confermando i dati degli anni precedenti. A livello internazionale una percentuale di decessi superiore al 60-65% è considerata eccellente.

Nel 2022 è stata registrata una lieve flessione nelle richieste di attivazione rispetto ai due anni precedenti.

Dal punto di vista statistico è improprio confrontare il 2022 con il 2021 ed il 2020, anni in cui la pandemia da CoViD 19 ha alterato qualsiasi parametro di riferimento. Paragonando in dati 2022 a quelli del 2019 – non condizionati dalla pandemia – la riduzione delle richieste di attivazione non è significativa da un punto di vista statistico.

ANNO | RICHIESTE DI ATTIVAZIONE

2019 | 1011

2020 | 1299

2021 | 1259

2022 | 949

Fonte: Associazione Tumori Toscana