Empoli-Granaiolo, FdI chiede "compensazioni ambientali e economiche per residenti e imprese”

“La Regione, nell’ambito dei lavori per il raddoppio della tratta ferroviaria Empoli–Granaiolo, preveda compensazioni ambientali e economiche per residenti e imprese. Realizzazione di aree a verde, zone a parco, sistemazione degli argini e dei rii tombati, costruzione di viabilità alternativa, opere di collegamento e ponti con l’altra sponda del fiume Elsa. Compensazioni in favore delle 155 famiglie residenti sul territorio di Empoli e Castelfiorentino” chiedono, con una mozione, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli ed il Consigliere Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti.

“Il progetto di potenziamento della linea ferroviaria Empoli-Siena, della quale fa parte il raddoppio della tratta tra Empoli e Granaiolo, è un’opera attesa da anni. Un’infrastruttura strategicamente importante e con un cospicuo impegno di spesa, deve essere in grado di combinare e prevedere tutte le soluzioni possibili e alternative, per il presente ed il futuro, ed è quindi necessario ogni sforzo per poter coniugare tecnologia, estetica, sicurezza per la città di Empoli -sottolineano Torselli e Capecchi- In merito al tracciato ferroviario proposto da Rfi sono state evidenziate alcune criticità relative alla conformazione specifica del territorio che insiste alle spalle delle abitazioni nelle frazioni di Sant’Andrea, Fontanella, Brusciana, Granaiolo e zona industriale ex zuccherificio anche per la situazione idrogeologica dovuta alla tombinatura di alcuni fossi e rii che hanno già creato alluvioni in diverse occasioni”.

“Secondo il comitato che difende gli interessi collettivi delle 155 famiglie interessate dall’opera ferroviaria, il muro di contenimento di oltre due metri che chiuderà il tracciato della ferrovia rispetto al paese potrebbe diventare potenzialmente una diga in caso di forti piogge, con i corsi d’acqua che dalla collina di Monterappoli scaricano a valle, allagando strade e case -spiegano Torselli e Capecchi- Secondo lo stesso comitato, la proposta alternativa, di spostamento del tracciato ferroviario al di là del fiume Elsa, potrebbe essere la soluzione migliore perché meno impattante sul contesto urbano, meno invasiva dell’occupazione di suolo e più funzionale per un futuro sviluppo. Una soluzione anche economicamente più conveniente perché il percorso alternativo indicato dai residenti sarebbe quasi totalmente su terreno pubblico ed eviterebbe costi e tempi dilatati per gli espropri dei terreni privati”.

“Un ringraziamento al Gruppo regionale di Fratelli d’Italia che ha risposto al grido d’aiuto di tante frazioni di Empoli. Nessuno mette in discussione la necessità del raddoppio ferroviario, ma non è accettabile l’atteggiamento di Rfi che non intende confrontarsi con i residenti. L’attuale tracciato non è condivisibile dal punto di vista economico, sociale e idrogeologico. Anche in consiglio comunale ad Empoli presenteremo un atto di indirizzo affinché il sindaco prenda posizione a favore di un tracciato alternativo. Bisogna sottoporre tutta l’opera Empoli-Granaiolo alla Valutazione di impatto ambientale, cosa che ad oggi non è stato fatto” dichiara il capogruppo FdI in Consiglio comunale ad Empoli Andrea Poggianti.

