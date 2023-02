Furto di 140 quintali di rame in Valdelsa, denunciate 6 persone

I carabinieri di Poggibonsi dopo un'indagine durata oltre un anno hanno denunciato 6 persone, un italiano e 5 stranieri, considerate di furto di 140 quintali di rame avvenuto ai danni di una ditta di trasformatori della Valdelsa nel 2021. Sono stati denunciati reato di furto aggravato, tentato furto e ricettazione.

Nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2021, una banda di ladri proveniente dalla Capitale, si era introdotta in un’azienda vicina a quella oggetto di furto, dove si era impossessata di un muletto ed un autocarro.

Con questi automezzi i ladri sono poi entrati nel piazzale della ditta di trasformatori dove, dopo aver spaccato il portone d’ingresso del magazzino, hanno rubato circa 140 quintali di rame in bobine, per un valore commerciale all’ingrosso stimato circa 150.000 euro.

Il materiale rubato era stato consegnato a un'impresa toscana di raccolta e rivendita ferro. I carabinieri hanno individuato come i presunti autori fossero in gran parte provenienti da un campo nomadi di Roma, tutti pregiudicati che con l'aiuto di un parente nel campo nomadi di Firenze giungevano in Lazio, Abruzzo e Toscana per furti periodici.