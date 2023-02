Frontale nella Piana lucchese, morto un 43enne

Un morto sulle strade della Piana lucchese nella notte appena trascorsa.

Si tratta di un 43enne rimasto vittima di un incidente stradale in via della Madonnina a Capannori, nella frazione di Lunata.

L'uomo era a bordo di un'auto, entrata in collisione con un altro mezzo guidato da una giovane di 25 anni. Quest'ultima si trova in gravi condizioni di salute: dopo essere stata estratta dai vigili del fuoco, è finita in codice rosso al San Luca di Lucca.

I rilievi sono in mano ai carabinieri.