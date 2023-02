Opera in Piazza a Empoli, nel 2023 di scena il Nabucco di Verdi

Riflettori accesi sull’Opera in piazza 2023. Anche quest’anno torna l’appuntamento più atteso dell’estate e torna con un capolavoro di Giuseppe Verdi: il Nabucco. Come tradizione vuole, andrà in scena nella suggestiva cornice di piazza Farinata degli Uberti: la data da segnare in agenda è quella di venerdì 28 luglio 2023.

Con l'opera di Verdi, salgono a sette i titoli proposti e rappresentati da quando, nel 2016, ha preso il via l'iniziativa che ha acceso i riflettori nel corso delle varie edizioni su Rigoletto, Tosca, Il Barbiere di Siviglia, Elisir d’Amore, La Traviata e Bohème.

Nabucco è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi, quella che ne decretò il successo. Composta su libretto di Temistocle Solera, Nabucco fece il suo esordio il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano.

Ancora una volta sarà l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Roberto Gianola, ad accompagnare un cast di primordine nel quale spicca Maddalena Urbanowicz nel ruolo di Fenena. Alla produzione parteciperanno anche la Corale Santa Cecilia di Empoli e il Coro Lirico dell’Umbria. Da segnalare che, anche quest'anno, Opera in piazza si arricchisce della presenza del laboratorio corale del Centro Busoni, primo di una serie di progetti mirati a offrire opportunità di formazione ed esperienza della musica d’insieme a numerosi musicisti e appassionati del nostro territorio.

"Un appuntamento estivo che significa musica, grandi artisti, cultura - afferma Giulia Terreni, assessora alla Cultura del Comune di Empoli - Di anno in anno l'Opera in piazza ha conquistato un pubblico importante, proponendo uno spettacolo di livello eccellente in un contesto urbano simbolo della nostra città. Il consenso ottenuto da questo evento, così come quello che accompagna la stagione di prosa o quella concertistica di casa a Empoli, è la conferma di come il nostro territorio abbia voglia di spettacolo dal vivo. E va nella direzione di garantire proposte di qualità la volontà dell'amministrazione comunale di realizzare un Parco culturale con il teatro comunale Il Ferruccio che possa essere 'casa' per progetti dedicati alla cultura a trecentosessanta gradi".

“Nabucco è un’opera gigantesca - sottolinea il direttore artistico del Centro, Lorenzo Ancillotti - sia per i valori di cui è portatrice sia per la magniloquenza di una musica davvero assoluta. È il lavoro che consacra la fama di Verdi in tutta Europa e ad ascoltarlo non è difficile da credere. Un affresco di musica e teatro che vede nella coralità il suo culmine di bellezza. Oltre 120 artisti, tra professori dell’orchestra, solisti e coro affolleranno il sagrato della nostra Collegiata e sarà un’emozione irripetibile”.

"L'Opera in piazza è una sfida che ogni anno affrontiamo con tanta passione, forti anche dei successi degli anni precedenti - evidenzia Eleonora Caponi, presidente del Centro Busoni - Siamo alla settima edizione di questo importante appuntamento estivo e ora più che mai, con l'approssimarsi dell'apertura del cantiere del teatro Il Ferruccio, pensiamo che sia un'occasione fondamentale per il Centro Busoni per misurarsi con un pubblico ampio, amante della tradizione musicale italiana, ma anche per continuare e rafforzare l'azione di sensibilizzazione ed educazione all'ascolto che promuove da sempre".

Biglietti:

I biglietti saranno in vendita da martedì 2 maggio 2023 alla Libreria Rinascita, da Bonistalli Musica e online su eventbrite.it.

Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni

Piazza della Vittoria, 16 – Empoli | 0571/711122 – 373/7899915

csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa