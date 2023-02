Aned Empolese Valdelsa, convocata l'assemblea degli iscritti

Convocata l’Assemblea degli iscritti alla Sezione Aned Empolese Valdelsa (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) presso la Casa della Memoria, in via Livornese a Empoli, per sabato 25 febbraio 2023 alle ore 16. Sarà discusso il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio consuntivo 2022 della Sezione

2) Discussione ed approvazione dello Statuto ETS (per eventuale iscrizione al RUNTS Registro Unico del Terzo Settore) o dello Statuto non ETS

3) Nomina del delegati all’Assemblea Nazionale per il quadriennio 2023-2026

4) Varie ed eventuali